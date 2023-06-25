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鐵工花3千元約鄰居少女出門！爽一次代價超大

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲高雄一名男子以3千元作為代價，約了住在隔壁的少女出門。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名傅姓男子以3千元一次的代價，帶著住在隔壁的少女前往汽車旅館發生性行為，事後被少女的父親一狀告上法院。案件經過調解後，傅男賠給少女的父親30萬元，最後被依照妨害性自主罪判刑3個月、緩刑2年，期間交付保護管束，一年奈要參加2場法治教育。

根據判決書內容，傅男居住在高雄多年、平時擔任鐵工的工作，日前為了約住在隔壁的少女出門，於是找來了少女的學姐幫忙牽線，最後雙方敲定了3千元的代價，到旅館進行性交易。

雙方達成共識以後，傅男立即載著少女前往某間汽車旅館，發生性行為以後給了3千元，甚至還額外給學姐1千元作為報酬，後來經過教師通報，全案才曝光。

少女的父親得知消息，氣得將傅男告上法院，雙方調解的過程中達成條件，由傅男支付給少女父親30萬元、取得了諒解。

高雄地院審理後認為，傅男沒能克制自身情慾，以金錢作為對價關係，與少女發生性交行為，影響少女身心發展、對兩性關係的價值觀，不過因為最終坦承犯行、態度尚可，且手段還算平和，也已賠償30萬元，因此依照妨害性自主罪，判傅男3個月有期徒刑、緩刑2年，期間交付保護管束，一年內要參加2場法治教育。

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