誆媒介包養先「試車」！淫男拍4少女裸照　大玩群交趴還錄影

▲男子謊稱介紹男客、找乾爹，得手4名少女裸照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台中報導

台中一名蔡姓男子以包養、介紹客人為由，替4名未成年少女拍攝裸照，又對其中1人稱接客前要先「試車」，拍攝3P性愛片，事後再夥同江姓男子媒介少女與男客性交易，日前2人判決出爐！

判決指出，蔡男2020年間向4名16歲、17歲少女稱幫忙介紹乾爹包養、性交易，須提供裸照，接著在超商廁所、租屋處順利拍攝4女裸照。

同年6月，蔡男更謊稱須拍攝影片讓客人挑選，找來其中1名17歲少女，與另名成年女子一同拍攝3P性愛影片，其實都是私存用。

不僅如此，蔡男找來江姓同夥，與另名17歲少女稱可介紹性交易，但需要先跟他們「試車」，指導性服務技巧，2人輪流與少女發生關係，結束後再由江男媒介到男客，而少女也在性交易結束後得到1萬元。

此案直到蔡男因涉及另案違反兒童及少年性剝削防制條例案件，警方勘查蔡男手機與電腦的電磁紀錄後，發現存有4名未成年少女的猥褻影照才曝光。

事實上，蔡男早在2016年就曾因媒介性交易案件遭判刑4月，繳完易科罰金後理應產生警惕作用，卻仍未戒慎其行、恪遵法紀，故意再犯，足見前案徒刑執行之成效不彰，因此加重其刑。

法官考量蔡男分別與4名少女以9萬、7萬、3萬、3萬和解，依4個引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪、共同犯意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為，共5罪，分別判3年3月至3年6月刑期；江男犯意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為罪，處3年2月。可上訴。