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社會 社會焦點 保障人權

為木瓜牛奶甜不甜開打！狂男和老闆互毆　妻沒錄影也被搧巴掌

記者許權毅／台中報導

台中市梧棲夜市23日傳出一名游男帶著太太要買木瓜牛奶，店家預做好的甜度跟游男要求不同，便先將飲料給下一位客人，游男對此不滿，跟店家陳男互毆，游還動手破壞果汁機，過程中要求太太錄影，太太沒照做，還打了太太一巴掌，2人爭吵離去。警方表示，雙方互告傷害，陳另外提告毀損、妨害名譽，函送偵辦。

▲▼ 。（圖／）

▲台中市梧棲夜市23日傳出一名男客與木瓜牛奶攤位老闆發生衝突，2人互毆，男客還失控打妻一巴掌 。（圖／翻攝Facebook／黑色豪門企業）

臉書「黑色豪門企業」上流傳一段影片，6月23日21時許，2名男子因不明原因在梧棲夜市裡爭吵，甚至互相推擠、動手打人，一旁女子一邊勸阻、一邊叫囂，其中一男要求女子錄影蒐證，女子不從，男子打了女子一巴掌罵：「手機不會拿出來是不是啦？」女子還怒甩包包，一邊往夜市出口離去。

據了解，25歲陳男在梧棲夜市經營木瓜牛奶攤位，47歲游男與太太要購買飲料，陳男因預做好的飲料「甜度固定」，跟游男要求的不一樣，便先將飲料給下一位客人，不料此舉引起游男不滿，雙方爆發口角衝突，游、陳兩人互相動手攻擊、謾罵，游還動手破壞店家果汁機。

清水分局梧棲分駐所接獲陳男報案，抵達現場時發現游男已經離去，警方於24日通知雙方報案說明，陳、游互相提告傷害，陳另外向游提出毀損、妨害名譽告訴，全案訊後函送台中地檢署偵辦。

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