全班畢業照　他花4個月「1人分飾25角」

圖文／鏡週刊

6月是畢業季，畢業生大多會拍攝畢業照來紀念這段校園時光，近期在推特上有一張爆紅的畢業照，一位日本攝影師花費4個月期間，「1人分飾25角」扮演老師和學生，有趣的創作被網友大讚，直呼「太喜歡了！」

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一名攝影師渡邊圭祐分享他的創作，內容是以高中生畢業當作背景，從班主任到學生共25人的照片，每個人打扮和外表看起來都不太相同，沒想到卻都是他由獨自1人所扮演。

據了解，渡邊圭祐拍攝這個作品花了4個月時間，還減重了8公斤，換了很多髮型，全都是他的真髮，並採購服裝和道具等。渡邊圭祐表示，他從2014年開始攝影，他在社群網站分享有趣的自拍照獲得好評後，突然靈機一動有了拍攝這個畢業照的想法。

網友們也紛紛表示，「沒比這更厲害的自拍了」「期待同學會的到來」「不管看幾次，都覺得是傑作」「每看一次都覺得好好笑」「有趣又酷」「真的太喜歡了」「原來又到畢業季了」。





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