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成大爆「副教授讓女學生懷孕」卻躲過！台文系所學會委請律師協助

▲▼成功大學台灣文學系爆「#MeToo」事件。（圖／翻攝自「成功大學台灣文學系」官網） 

▲成功大學台灣文學系爆「#MeToo」事件。（圖／翻攝自「成功大學台灣文學系」官網）

記者曾筠淇／綜合報導

成功大學台灣文學系也爆「#MeToo」事件，日前系所學會透過粉專發文，表示他們有接到畢業系友求助，所以已委請律師協助，讓更多當事人可以共同發聲，並讓該為此事負責的人無法逃避。

粉專「國立成功大學台灣文學系所學會」9日發文貼出截圖，內容寫道，該系副教授的事情並沒有爆出來，但據當事人所知，受害者至少有5至10人，因此她決定直接寫信給副教授。

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給副教授的信提到，她不知道為何對方總能躲過，「上次真的鬧出人命，居然也讓你躲過了」，所以她決定把事情說出來。她之前就曾聽聞副教授的風流傳聞，後來修課時，她更收到對方的信、叫她妹，「你要我相信，你對我的疼愛是『特別的』」。

信中還指出，要不是學姐發生事情不對勁、救了她，否則那些她曾耳聞的劇本就快要發生在她的身上了。她透露副教授喜歡找有男友的女生、喜歡主動「獵捕」、要讓學生相信自己是特別的、要學生相信這些互動都是正常的，「我覺得想吐，我覺得我是個笨蛋，我覺得很羞恥」。

信中也提到，雖然她與危機擦身而過，但其他受害者卻沒那麼幸運，「畢業之後，聽說你仍繼續犯案。有次，受害者懷孕了，受害者的父母找上系辦，要你和受害者結婚，以示負責」，怎料這麼多人知道副教授的行為，對方卻還是躲得過，「你的生活沒有太大的改變，但受害者的一生卻被你毀了」。

粉專12日再度發文，表示為了讓更多受害者能安心陳述自己的經驗和感受，系所學會已經委請律師協助，律師將提供免費法律諮詢，當事人資訊也會全程保密，目前此案已進入性平案件處理流程，他們要在有限時間尋得更多當事人共同發聲，讓該負責的人沒有逃避的餘地。

對此，被點名的副教授目前尚無回應。根據《TVBS新聞網》報導，成大副校長李俊璋10日表示，事件會依程序啟動性平調查，並組成調查小組擴大調查。

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