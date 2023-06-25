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美國航班旅客來台轉機可望免安檢　最快下半年實施

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲美國航班旅客來台轉機可望免安檢，示意圖。（圖／記者李姿慧攝）

文／中央社

交通部推動一站式保安，7月下旬派人赴美，與美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）開會，研商美國來台航班轉機過境旅客免安檢，最快下半年實施，轉機客可省30至60分鐘時間。

交通部為提升國際機場效率，推動一站式保安，並已於2019年先在美國來桃園國際機場轉機及過境航班的託運行李實施免安檢，目前託運行李一站式保安還適用於加拿大及紐西蘭來桃機轉機及過境航班。

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交通部航政司副司長韓振華今天告訴中央社記者，旅客及手提行李的一站式保安，將優先在美國來桃園機場轉機及過境航班推動，最快可望下半年實施，有望增加美國來台轉機旅客量，提升台灣轉運樞紐地位。

據了解，民航局長林國顯、桃機公司董事長楊偉甫與航警局人員，預計7月下旬將赴美國，與美國國土安全部運輸安全管理局研商美國來台航班轉機及過境旅客免安檢。

林國顯今天接受中央社記者訪問證實，他7月下旬會與相關人員共同到美國洛杉磯及舊金山機場考察，與美國國土安全部運輸安全管理局討論並查核一站式保安設施，等航警局完成評估報告後就可實施，並適用於美國境內所有機場來台轉機及過境航班，轉機及過境旅客可省下30到60分鐘安檢時間。

交通部統計，COVID-19疫情前2019年桃機旅客量約4868萬人次，其中轉機及過境（轉機為換飛機、過境為搭原班機）旅客296萬人次（約占6.1%），8成來自北美往返東南亞，其中美國來台轉機及過境旅客75萬人次。

韓振華說，桃機原本保守估計今年來台轉機及過境旅客量約120萬人次，不過航空業復甦快速，樂觀預期今年桃機轉機及過境旅客可達2019年水準。

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