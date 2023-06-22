「斑馬線有人全停讓」喊卡！交長坦言不合理　研議「過一半就要停」

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

為洗刷行人地獄汙名，6月30日起不讓行人加重罰6千元、記點3點且強制道安講習，不過昨(21日)警方傳出30日起只要斑馬線上有行人，不論遠近，駕駛都要停讓，交通部長王國材昨夜緊電內政部長林右昌研商拍板暫緩，王國材坦言遠端有人進入斑馬線就要停並不合理，下周一朝「行人在近端或過一半需停讓」研議。

中央社昨夜報導，警政署透露「路口不停讓」取締新措施，只要行人綠燈穿越斑馬線時，不論距離遠近都要讓行，預計6月30日施行。初步研議「有劃設行穿線的交岔路口」部分，若行人尚未進入斑馬線範圍內，但汽、機車行近斑馬線時，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路時，駕駛人就應依規定暫停、讓行人先行通過；若駕駛人未立即暫停讓行人先過，汽車前懸（即車頭）或機車前輪再進入斑馬線範圍內，就應舉發。

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不過消息一出，引發民怨，質疑不少行人邊滑手機邊慢行，此舉將造成大塞車，交通部長王國材昨夜急電內政部長林右昌、警政署長黃明昭研商，拍板斑馬線有人就全面停讓措施暫緩實施。

王國材今上午前往高公局交控中心視察國道疏運受訪時表示，昨晚他聽到「只要有人在人行道車子就要停」這樣一個訊息，因為人行道按照中央分隔島或中央分隔線分為近端和遠端，他初步覺得，尤其在比較長的馬路，斑馬線遠端只要有人踏入，近端的車子就要停，是不合理的，他昨天跟林右昌部長、黃明昭署長也特別討論，初步方向認為不要有人在人行道就要停等，希望朝人在近端或中央分隔線一半的地方等範圍內來討論執法空間。

王國材指出，因為6月30日過後，對不禮讓行人有嚴格處罰標準，包括最高罰6千元、記點3點，且不停讓就要參加道安講習3小時，是非常嚴格的，所以請所有駕駛要注意6月30日過後的規定，在這樣規定下，警政署希望執法標準比較明確一點，警政署的確提出有人在人行道就完全停等，不過這樣不盡合理，對車流影響太大，下周一(26日)交通部會邀警政署開會討論近端有行人時的執法標準。

至於近端執法取締的標準，王國材說明，所謂近端標準譬如在人行中央分隔線、比較接近車子的地方，或斑馬線的一半，執法標準下周一將討論，過去警政署以車子距離行人3公尺內執法，但很多車輛開很快，即便距離4公尺、5公尺下開這麼快，行人在移動中是很危險的，未來執法標準會嚴格一點，朝向近端有行人通過必須停等，相關細節下周一來討論，希望趕快定案，6月30日處罰條例就要執行，希望下周確定。