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台南女直播主遭綑綁洗劫　閨蜜聯手男友設局遭羈押禁見禁通信

▲鍾女聯手男友設局強盜閨蜜的現金及名牌包，1天內即在桃園狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鍾女聯手男友設局強盜閨蜜的現金及名牌包，1天內即在桃園狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被控涉嫌聯手男友設局行搶現金2萬元、價值約40萬元的各類名牌包，台南地檢署依強盜罪嫌偵辦並聲押鍾女，台南地院19日下午羈押庭裁定鍾女涉嫌重大，所犯本刑5年以上重罪，有串證逃亡之虞，裁定羈押禁見禁通信。

▲鍾女聯手男友設局強盜閨蜜的現金及名牌包，1天內即在桃園狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院行政庭長劉秀君指出，法官認為本件被告坦認加重強盜之犯行，惟否認為主謀者。然檢察官聲請書所載之事實，有該聲請書所載之證據在卷可稽，足認被告鍾女共同涉犯刑法第330 條之攜帶兇器侵入住宅強盜罪，犯罪嫌疑重大。

▲鍾女聯手男友設局強盜閨蜜的現金及名牌包，1天內即在桃園狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告所涉之罪為最輕本刑5 年以上有期徒刑之重罪，有相當理由足認被告有逃亡、串證之虞；又被告於警詢及偵查中否認犯行，所辯內容與證據不符，有脫免刑責之情；且被告於案發後查有滅證情事，有事實足認其有串證、滅證之虞。而被告前揭得羈押之事由，尚無從以限制住居、出境及具保等手段為替代，有羈押必要，檢察官聲請羈押為有理由，法院因而依刑事訴訟法第101條第1項第2、3款之規定，裁定予以羈押，併禁止接見通信。

▲鍾女聯手男友設局強盜閨蜜的現金及名牌包，1天內即在桃園狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市16日下午3時許，傳出大樓強盜案，41歲許姓男子趁王姓女直播主開門拿取外訂豆花空檔，闖入台南市金華路1處大樓，以束帶控制屋內王女及33歲鍾姓閨蜜等2人，並行搶現金2萬元、價值約40萬元的各類名牌包，惟許男在桃園落網後，說詞有眾多疑點。

警方追查發現，原來鍾姓閨蜜才是主謀，她跟許男是男女朋友，2人計畫行搶。警方18日將鍾女依涉嫌強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲押，檢方向台南地院聲押鍾女，台南地院19日召開羈押庭，下午裁定鍾女羈押禁見、禁止通信。

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