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嘉義移民署舉辦「新住民多元文化人才培訓」　傳授美容美甲技巧

▲▼ 嘉義移民署邀多元文化講師傳授技巧 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲ 嘉義移民署邀多元文化講師傳授技巧 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導


移民署南區事務大隊嘉義市服務站近日舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，協助新住民瞭解最新法令資訊，也邀請多元文化講師黎紅然分享越南文化，並現場教學如何輕鬆打理自己的髮型，學員紛紛表示收穫滿滿！

▲▼ 嘉義移民署邀多元文化講師傳授技巧 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）


黎紅然是移民署「新住民多元文化人才培訓計畫」培訓的多元文化講師，不僅在多所學校教導越南語，同時也是美髮美睫設計師，擁有個人工作室，並取得美髮、睫毛、霧眉、美甲、新娘秘書等多張證照。她說，成為多元文化講師的初衷是為了在推廣越南文化上盡一份心力，透過介紹越南風土民情及流行的美容美甲產業，希望大家能以多元的視角欣賞不同國家的文化差異。

▲▼ 嘉義移民署邀多元文化講師傳授技巧 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲黎紅然當場幫學員理髮並講解電剪使用注意事項及理髮技巧 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）


學員小燕表示，今天的活動不僅汲取新的法令資訊讓我可以和朋友們分享，也學到綁頭髮的技巧，以後再也不用煩惱孩子的造型了！

▲▼ 嘉義移民署邀多元文化講師傳授技巧 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲嘉義移民署邀多元文化講師傳授技巧講師 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

越南語通譯金玉也說，雖然自己來自越南，但對母國文化也沒有完全瞭解，透過黎紅然講師的分享，讓我更了解自己國家的文化，這個活動很有意義！


嘉義市服務站主任黃艷薰說，移民署培訓多元文化講師，不僅是鼓勵新住民參與公共事務，更期望新住民朋友發揮所長，在臺發揚母國文化，豐富臺灣多元文化社會。另移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」即將於112年6月30日結束，符合專案資格的自行到案者免收容、不管制，且裁罰最低罰鍰2,000元，呼籲逾期停（居）留外來人口把握專案機會，自行到案，儘早安心返家。

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