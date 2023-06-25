太吉之星三號斥2億多打造　布袋澎湖船運往來多選擇

▲太吉之星三號斥2億多打造日前首航。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋商港是往來澎湖重要的船運港口，每年吸引無數遊客乘船出遊，今年為止已有逾27萬人次出入港，為打造更好的旅遊體驗，海有航運股份有限公司斥2億4千萬重金打造全新客輪-太吉之星三號，日前舉行首航典禮，副縣長劉培東等人剪綵，400人座位全數滿載出發澎湖。

太吉之星三號外觀採黑金配色、外型流線，委託新加坡公司設計建造，船長42.8公尺、船寬10.3公尺，可載客400人，內裝座椅寬敞舒適，僅花1小時就可抵達澎湖，搭上花火節熱潮，統計端午連假往返搭船人數，21至26日已超過4萬人次。

首航在鳴鼓、舞獅祈福後，遊客興奮登船，典禮特別安排「擲吉」儀式，從船上丟下麻糬吃下討平安，是漁村特有的新船吉祥禮。從新竹來的遊客陳小姐說，他們一早6點就開車到布袋，攜家帶眷開心出遊，小孩對搭船相當期待，很幸運也很感動搭到新船首航。

劉培東表示，太吉之星三號剛好在疫後旅遊潮復甦時推出，有人也許會選擇飛到澎湖，但乘坐客輪感受海上風光也是一種享受，期待更多人來布袋搭船，刺激觀光消費。

劉培東、布袋鎮長蔡瑋傑、義竹鄉長黃政傑、縣議會秘書長李光耀、縣議員黃金茂、翁聰賢、黃啟豪、布袋管理處長鄭俊華、今大行陳順勝、陳玉杯董事長賢伉儷、嘉義老爺建設董事長黃朝雲、合騏工業董事長謝菁菁等人為首航剪綵，儀式結束後，太吉之星三號10點整在鞭炮聲中正式啟航。

嘉義縣布袋商港目前提供幸福小黃服務，民眾可直接預約搭乘往返高鐵嘉義站，另也有計程車共乘，到布袋商港搭船方式多元，歡迎旅客多加利用。