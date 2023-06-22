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泛舟旺季！秀姑巒溪行動緊急醫療站啓動　連續82天至暑假結束

▲▼因應端午節連假，提早從6月21日啟動水域行動緊急醫療服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

因應端午節連假，提早從6月21日啟動水域行動緊急醫療服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣疫情自5月1日降級解封後，國內、外觀光旅遊復甦，今年梅雨季節雨水充足，讓夏季秀姑巒溪泛舟旺季有機會吸引更多遊客，花蓮縣衛生局宣布今年因應端午節連假，提早從6月21日啟動水域行動緊急醫療服務，連續設置82天到9月10日暑假結束。

▲▼因應端午節連假，提早從6月21日啟動水域行動緊急醫療服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

醫護團隊包含1名急診專科醫師、2名資深護理人員和1名緊急救護技術員擔任救護車駕駛。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，暑假期間具多元特色的秀姑巒溪與東海岸勢必會引入人潮。為讓遊客玩得盡興又安心，花蓮縣衛生局協調各急救責任醫院，加強花蓮緊急醫療機動能力。其中，秀姑巒溪水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送往距離最近之衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程往往須費時50分鐘，為增加緊急醫療處置的可近性與即時性，協調衛生福利部花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作，去年行動緊急醫療站醫療處置了26名遊客。

▲▼因應端午節連假，提早從6月21日啟動水域行動緊急醫療服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼去年行動緊急醫療站醫療救助了26名遊客。
 
朱家祥說明，行動緊急醫療站醫療團隊配合泛舟時程值勤，專業的醫護團隊包含1名急診專科醫師、2名資深護理人員和1名緊急救護技術員擔任救護車駕駛。每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落和長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心-太平洋1號店，提供沿岸遊客緊急救護處置，確保在意外發生的黃金時間內搶救生命，打造安全水域觀光，使遊客更加安心地享受花蓮秀姑巒溪的美景和水上活動。

▲▼因應端午節連假，提早從6月21日啟動水域行動緊急醫療服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
朱家祥高度肯定衛生福利部花蓮醫院連續15年投入專業醫護人力及經費，守護偏遠秀姑巒溪的水域觀光安全，自從配合遊客泛舟在中、下游水域設置2處行動緊急醫療站之後，降低遊客意外事故發生時危及生命的風險。
 
朱家祥也鼓勵民眾學習正確運用CPR及AED，具備基本急救操作能力，爭取搶救時效，即時挽回寶貴生命，利人利己。同時提醒遊客，泛舟屬於激烈活動，對於患有心血管方面疾病的鄉親或長者而言，可能過於刺激，建議應該要量力而為。戲水活動應選擇合法水域場所、配合泛舟規範、注意水位變化、注意身體狀況及下水前做好暖身運動、避免危險行為、戶外活動亦可能發生熱衰竭，甚至中暑情形，建議每15~30分鐘補充水分，避免脫水而導致中暑情形，注意安全才能安心享受暑期旅遊好時光。

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