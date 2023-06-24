買劃位票上船沒位子！一家人被迫坐船尾「吸廢氣搭到澎湖」氣炸

▲一名男子與姊姊一起搭船，劃了位卻沒位置坐，只能在船上吸廢氣一路吸到澎湖。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



記者柯振中／綜合報導

近日正值端午連假，許多人規劃家庭出遊。不過一名男子指控，他們一家6大3小買船票前往澎湖，沒想到明明已有劃位，上船後才知沒位子，導致一家人只能坐在員工休息區，整路吸廢氣到澎湖，離譜事件曝光後，瞬間引發討論。

男子在「爆怨公社」指出，他們家與姊姊一家人規劃家庭出遊，6名大人、3名小孩一起搭船前往澎湖，沒想到除了上船延遲了將近一個小時，就連進入船艙後，也發生沒有位置坐的情況。

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男子控訴，明明買的是有劃位的船票，上船後發現許多家長帶著未滿3歲小孩、仍舊佔著位置，工作人員也沒打算處理，四處都找不到位置，只能被迫坐在船尾的員工休息區，一路吸著柴油廢氣到澎湖。

▼男子與家人明明有買票、劃位，卻被迫坐在船尾的員工休息區，一路吸柴油廢氣到澎湖。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



傻眼的事件引發討論，不少民眾出言痛批，「誇張，都劃號還沒位置。沒票的就要自己抱著」、「台灣人不意外啦！旅遊旺季你們的感受不重要，反正有收到錢就好」、「連假就是這樣，人擠人車塞爆計畫永遠趕不上行程，我寧願平常日請特休出遠門玩，也不要連假出門玩搞到心情都變差。」

此外，也有人提到，其實船沒有辦法超載，上船前都有岸巡人員在旁清點人數，就連小孩都有算在裡面，會發生這種情況，很可能是大人帶著小孩，而小孩沒有買票，卻不是讓家長抱著，反而是多佔了一個位置所導致，可以拿著船票據理力爭、要求讓座，才不會讓自己一肚子氣。