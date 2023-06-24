跟著皇帝去旅行！故宮攜手奉天宮數位體驗展　好逛好拍免費入場

▲故宮攜手奉天宮推出「跟著皇帝去旅行」數位展，免費入場。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院攜手松山奉天宮，即日起至11月12日於奉天宮的天公藝廊，推出「跟著皇帝去旅行—故宮錫口遊」數位展，現場有VR虛擬實境、體感互動等展演，好逛又好拍，展覽更開放免費入場。

故宮院長蕭宗煌致表示，故宮與松山奉天宮早在10年前就締結下深厚的緣分，2013年首次於天公藝廊推出「故宮潮．松山奉天宮遊」數位藝術展，廣受大小朋友的喜愛；前2、3年受疫情影響，雙方合作暫時停擺，今年疫情稍微趨緩，便展開第6度合作，推出「跟著皇帝去旅行—故宮錫口遊」數位展。

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▲「走入畫中」體感互動裝置，讓民眾化為翔鳥飛入巨幅山水。（圖／故宮提供）

蕭宗煌表示，故宮以專業服務、開放多元、友善共融、永續發展作為四大願景，這次與奉天宮合作，實踐開放多元、友善共融精神，讓鄰里鄉親、居民信眾免費欣賞，同時感謝松山奉天宮打造全國唯一的「天公藝廊」，推廣各項寓教於樂的展覽及教育活動。

由於松山地區古名為「錫口」，此次展覽以旅行為策展脈絡，邀民眾「跟著皇帝去旅行」。展覽分為三大展區，第一區「漫遊‧地圖寰宇」，以行前必備的地圖為開場，運用數位光雕、虛擬實境技術，呈現〈清 南懷仁 坤輿全圖〉、〈康熙臺灣輿圖〉與〈乾隆臺灣輿圖〉，探索當時地理知識與臺灣山川地貌。

▲「跟著皇帝去旅行」數位展，搭配故宮精選複製文物，免費入場參觀。（圖／故宮提供）



第二區「馳騁‧山川沃野」，帶領旅行者正式展開旅程。「行旅山水」以北宋范寬〈谿山行旅圖〉為題，搭配「走入畫中」體感互動裝置，讓民眾化為翔鳥飛入巨幅山水，俯瞰崇山澗水的地景風貌。而「大漠遊獵」遊程，觀眾可與元世祖忽必烈一起策馬奔馳於沙漠戈壁，體驗蒙古貴族出遊狩獵的樂趣。

第三區「品味‧花鳥風月」，民眾彷彿置身於寧靜怡人的皇家花苑。在「月影梅」互動投影空間，撥動映月池水，依照水波流動，映照出相對應的花器器型與奉天宮吉祥籤詩。「四季百駿—東西方交流的協奏曲」結合故宮藏品〈清 郎世寧 百駿圖〉，與臺灣音樂家演奏之韋瓦第《四季》，透過虛擬實境實現古今交會的可能。

▲在第二展區，觀眾可與元世祖忽必烈一同策馬奔馳於沙漠戈壁，體驗蒙古貴族出遊狩獵的樂趣。（圖／故宮提供）

「跟著皇帝去旅行─故宮錫口遊」數位展

展覽日期：2023年6月24日～2023年11月12日

展覽地點：松山奉天宮天公藝廊（臺北市信義區福德街221巷12號）

開放時間：09:30～17:00（每週一休館）

免費入場