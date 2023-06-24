油箱在另一邊！加油員提醒「汽車開錯道」　慘被亂刀狂刺濺血

記者戴上容／新北報導

新北市新莊加油站發生濺血事件！今24日凌晨1時許，禹姓女駕駛開進新莊區中正路某加油站，由於她開錯車道，加油油箱在另一側無法加油，加油站李姓員工請該車到另一車道，未料，這舉動惹怒乘客24歲丁男，丁憤而持刀刺傷加油員手臂之後便乘車離去。李姓員工被刺後，自行就醫後報警，警方上午5時將丁男從樹林帶回，全案依傷害罪函送新北地檢署偵辦。

▲新北女駕駛加油開錯道，加油站員工好心提醒，乘客認為他態度不佳，憤而持拿刀刺向加油員 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方調查，25歲駕駛禹女今天凌晨1時許開著一輛轎車，車上載著27歲張男、29歲翁男、26歲陳女、及24歲的丁男，他們準備要開回樹林，中途行經新莊中正路、明志路口時前往加油站加油。由於禹女駕駛開錯車道，油箱在另一側，導致禹女無法加油，37歲李姓加油站員工於是請他們到另一車道，未料，乘客丁男認為加油站員工口氣不佳，於是下車與加油站員工發生爭執！

加油站員工李男和丁男在加油站原先只是吵架，後來打得難分難捨，車上4人趕緊下車勸架，但是都沒有勸架成功，最後丁男憤而從口袋掏出彈簧刀，刺向加油站員工李男右肩膀，行兇後便搭上禹女轎車離去，之後李姓員工自行就醫後報警。

新莊警方獲報後，今天上午5時從樹林將丁嫌帶回說明，現場也查扣犯案工具彈簧刀一把，李民對丁嫌提出傷害告訴，全案將丁嫌依傷害罪函送新北地檢署偵辦。