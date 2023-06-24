傳漁場開放探勘寶石珊瑚惹怒漁民　漁業署：目前不會調整

▲漁民不滿漁場將開放探勘寶石珊瑚，漁業署則重申，目前不會調整。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

媒體報導，指漁業署將開放寶石珊瑚漁船作業區域，漁業署今（24日）重申，寶石珊瑚漁業漁區調整應以科學調查研究為本，目前不會調整，且寶石珊瑚漁區調整應以科學研究調查為基礎，在科學研究未有結果及與外界溝通前，不會調整珊瑚漁區。

漁業署在四月核定高雄離岸約十二海浬處海域，開放珊瑚漁船探勘海下的寶石珊瑚，引發漁民不滿，漁民痛批漁業署事先未溝通，憂心珊瑚船作業破壞珊瑚礁。

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不過，漁業署今天則否認，漁業署指出，為了寶石珊瑚漁業資管理，98年1月16日訂定「漁船兼營珊瑚漁業管理辦法」，採「嚴審、嚴管、做好科學研究」之管理原則，以原先有經營的60艘漁船為許可上限、指定5處作業漁區及3處指定漁港進出、年度總漁獲量6公噸、裝設船位回報器、卸魚申報及配合觀察員執行科學觀察等規定。112年共核准58艘漁船作業，近5年平均漁獲量2公噸。

漁業署指出，為研究漁區調整與輪作，分別在110年及111年邀集產官學召開兩次會議，一致認同漁場應休息輪替，漁區調整應以科學研究調查為基礎，完成調查後結合輪作規劃再予評估漁區調整事宜。故從112年度起，從過去傳統寶石珊瑚漁區中，選擇西南12浬外海域進行試驗作業，每艘試驗漁船皆搭載觀察員執行科學調查，截至今年6月22日，已完成三組試驗，並已暫停探勘試驗，後續該署將邀集產官學共同討論三組探勘試驗結果。

漁業署進一步說明，寶石珊瑚分布在水深100公尺的海山地形環境，和分布在沿岸50公尺以淺海域造礁珊瑚不同。漁船捕撈寶石珊瑚，以紅珊瑚科的桃紅珊瑚、赤紅珊瑚、白珊瑚及粉紅珊瑚等4種深海珊瑚為主要漁獲目標。寶石珊瑚生長在水下100公尺深的海山環境，陽光無法穿透到達低，周圍生物多樣性相對較低，漁船以繩索綁附沉石與網片，配合海流方向定點作業，尋找生長在海山地形上寶石珊瑚，作業深度超過100公尺，並非用拖網作業，不會影響淺海造礁珊瑚。

因此，漁業署強調，寶石珊瑚漁區調整應以科學研究調查為基礎，在科學研究未有結果及與外界溝通前，不會調整珊瑚漁區。