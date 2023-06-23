和解後再戰人夫拍性愛片！小三想分手鬧翻　正宮收通知書崩潰



▲高雄一名正宮收到警局通知書後，才發現丈夫偷吃。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名正宮收到警局通知，才發現丈夫和小三吵架鬧上警局。正宮於是和小三談和解，要求兩人不要再連絡。不料3年後正宮又接到警局通知，仍是丈夫和小三鬧分手演變成刑事糾紛，她才發現和解後兩人仍繼續交往，丈夫手機裡還有一堆兩人的性愛片，憤而對小三提告。全案審理時，小三辯稱人夫拿性愛片威脅她複合，但法官不採信，判定她侵害配偶權，應賠償40萬元。全案還可上訴。

正宮主張，她和丈夫結婚23年，育有4名子女，丈夫卻外遇小三。她直到丈夫和小三吵架鬧上警局，她才知道丈夫偷吃，但仍心軟原諒，只要求兩人不要再連絡，並於2019年10月16日3人相約談判後和解。

正宮表示，沒想到去年9月，她又收到警局通知，發現丈夫和小三在和解後仍持續交往，兩人因感情生變，演變成刑事糾紛，又再度鬧上警局。她質問丈夫後，發現丈夫不僅在交往期間經常到小三租屋處約會，兩人還多次親吻、擁抱、上床，手機裡更存有大量和小三的性愛片，讓她看了大受打擊，提告對小三求償60萬元。

全案審理時，小三辯稱和人夫分手後，因受他不斷騷擾，還拿兩人性愛片來羞辱並控制她，她才被迫和他復合，其情可憫。

法官認為，小三和正宮和解前，已知道人夫有她所謂的「恐怖情人特質」，在和正宮和解後，若人夫仍使用相同手法逼她復合，她應該積極報警，甚至向法院申請核發保護令，而不是再和人夫交往3年，讓人夫拍攝更多性愛片，顯然小三已嚴重違反和解內容，侵害正宮配偶權，應賠償40萬元。可上訴。

