雙胞胎髮型不同「愈長大愈不像」　人夫做DNA鑑定…竟遇上罕見情況

▲國外一名爸爸懷疑雙胞胎女兒非親生，決定做DNA鑑定。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現實生活中發生的事，往往比八點檔更狗血。國外一名爸爸育有一對雙胞胎女兒，但隨著孩子長大，卻發現長得愈來愈不像，決定進行DNA鑑定，結果讓人震驚不已。

根據越南媒體《Yeah1》報導，這名37歲人夫將2個雙胞胎女兒的頭髮送到DNA中心進行鑑定，因為女兒隨著年齡增長，2個愈長愈不像，回想妻子生產時，醫生告訴他：「你有2個非常漂亮，但髮型不同的女兒」，起初他並沒有感覺不對勁，等到女兒2歲時，差異就愈來愈明顯，令他心生懷疑，在友人的建議下做了DNA檢測。

▲雙胞胎女兒的頭髮不同，而且愈長愈不像。（示意圖／翻攝自pexels）



人夫趁孩子入睡後，偷偷取出她們的頭髮樣本，並小心翼翼保存，1根是捲曲的，另1根是直的。到了檢測中心後，他把2個頭髮樣本交給工作人員，選擇了最快的結果，3小時就會知道答案。結果顯示其中1個孩子是親生的，另1個則沒有血緣關係。

為了確認是不是醫院弄錯孩子，人夫回家拿了妻子的頭髮樣本進行檢測，DNA結果表明，2個女兒和妻子都有血緣關係，意味著這對雙胞胎的媽媽是同個人，但爸爸不同。

報導沒有提到人夫得知情況後，如何處理他的家庭。不過，基因技術中心的負責人指出，這是罕見的案例，但仍然可能發生，一般情況下，女性1個月內只會排卵1次，但有些人會在1個月排卵2到3次，出現這種情況時，如果和多名男性有性關係，卵子可能受到多名男性的精子受精，就可能造成雙胞胎爸爸不同的情況。

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