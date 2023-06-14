館長便當賣220元　怨民眾就不嫌鼎泰豐貴！最強菜販譙：XX比雞腿

▲館長創副業賣便當，爭議連連。（圖／翻攝自館長FB）



記者崔子柔／綜合報導

館長陳之漢砸千萬進軍餐飲，副業「TRUE飯」於6月1日開幕，他日前在直播中哀號，大家嫌220元的便當貴沒人買，卻不會有人說鼎泰豐貴。「最強菜販」林佳新則酸，「館長你在『XX比雞腿嗎』？」

林佳新在臉書發文表示，館長說自己便當成本高，經營不下，又拿鼎泰豐的價格來說就沒人嫌貴，讓他忍不住說，「館長你在『XX比雞腿嗎』」。

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林佳新舉例，鼎泰豐對空心菜的要求非常高，細節包括粗細、直徑規模、與產地施肥少氮等，讓空心菜後端不易炒黑，甚至要求「烹煮後放置三十分鐘，不准變黑的空心菜」。

林佳新對館長喊話，「你的便當我不知道多高級，但我相信你跟當初我認識的『鼎泰豐』規格，真的是『XX比雞腿』」、「人家能跨國經營，當然有其能耐」。

林佳新最後說，鼎泰豐要求「不准有氣根，長短要規模化，粗細要在範圍內，炒起來三十分鐘不能黑，不能有任何表面綁繩的水傷，不能有任何異物」，「我XX回想起來就頭疼」。

館長陳之漢日前在直播中哀號，大家嫌便當貴沒人買，每天都在賠錢，若正式開店，租金加上人事成本，每月就要花85萬元，餐飲利潤低，人事成本高，租金也高，根本賺不了錢，賣一份燒肉賺54元，要賣1萬5740份燒肉，收支才能夠打平「如果還是弄不起來，我也不想開了」。