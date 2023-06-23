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讓兩岸像一家人和諧！侯友宜看郭董全台趴趴走：凝聚就會有共識

▲國民黨總統參選人侯友宜致詞表示，會持續努力，讓兩岸之間能像一家人一樣和諧穩定。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜致詞表示，會持續努力，讓兩岸之間能像一家人一樣和諧穩定。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日到桃園各地寺廟參香，其中在楊梅錫福宮拋出兩岸議題，侯友宜表示，會持續努力，讓兩岸之間能像一家人一樣和諧穩定；至於鴻海集團創辦人郭台銘最近全台趴趴走，侯友宜強調，每個人都有好朋友嘛，郭董也有郭董的朋友，朋友之間有互相交集，可以談共同想法跟理念，郭董跟我都是守護中華民國、愛台澎金馬這片土地的人，我們大家凝聚就會有共識。

侯友宜今天上午在楊梅錫福宮對三官大帝參香後指出，我們會持續努力，讓兩岸之間能像一家人一樣和諧穩定，透過交流讓兩岸減少衝突，請國民要對台灣民主自由有信心，未來也會用自己的專業，讓社會安定、讓國家安定，捍衛中華民國，延續自己一生奉獻保護國家、保護國民的價值，一定會讓大家一起過上好日子。

▲國民黨主席朱立倫針對郭董全台趴趴走是否憂心會獨立參選時指出，外界不必揣測，郭董已多次表達依團結支持國民黨總統參選人侯友宜之決心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨主席朱立倫針對郭董全台趴趴走是否憂心會獨立參選時指出，外界不必揣測，郭董已多次表達依團結支持國民黨總統參選人侯友宜之決心。（圖／記者沈繼昌攝）

至於鴻海集團創辦人郭台銘最近頻頻在全台趴趴走，前（21）日到南投縣與議長何勝豐見面，昨（22）日又到苗栗與縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、議長李文斌等人餐敘，外界關注郭是否可能獨立參選？

國民黨主席朱立倫受訪時說，不必做揣測，郭已經多次表達，一定團結支持國民黨總統參選人侯友宜的決心，不論公開還是書面都表達，全力往這方向努力。

▲國民黨總統參選人侯友宜指出，不論什麼配都不重要，重要的是我跟全國民眾站在一起，人民需要什麼，我們會全力以赴。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜指出，不論什麼配都不重要，重要的是我跟全國民眾站在一起，人民需要什麼，我們會全力以赴。（圖／記者沈繼昌攝）

侯友宜被詢問是否樂見「郭柯配」或是「柯郭配」時表示，「樂見我會當選」，什麼配都不重要，重要的是我跟全國民眾站在一起，人民需要什麼，都會全力以赴，讓國家可以往前走；至於郭台銘全台趴趴走，侯友宜強調，每個人都有好朋友，郭董也有郭董的朋友，我們也有我們自己的朋友，朋友之間有互相交集，可以談共同想法跟理念，這場選舉是讓中華民國這塊土地能平安的選戰，郭董跟我都是守護中華民國、愛台澎金馬這片土地的人，我們大家凝聚就會有共識。

此外，國民黨北市黨部將於下月2日舉辦挺侯大會，前高雄市長韓國瑜也在受邀名單，韓國瑜是否也是好朋友？侯友宜認為，韓國瑜本來就是他的朋友，也是國民黨團隊一份子，隨時都保持連絡，請大家放心，團隊一份子都會為中華民國站在一起。

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