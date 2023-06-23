快訊／國家警報響了！大雷雨開轟新北市「2警戒區」出爐

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

午後熱對流持續發展，降雨範圍擴大且雨勢也升級，中央氣象局15:03針對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分，同步發布災害告警訊息，示警區域包括新北市中和區、永和區。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市有局部大雨或豪雨，台北地區及桃園、新竹、南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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氣象局14時41分針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。15:03再針對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分。請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▼氣象局針對「新北市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、土城區

豪雨特報影響時間：23日下午至23日晚上

＊豪雨：新北市

＊大雨：台北市、桃園市山區、新竹縣山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區

▲雙北市發生午後陣雨。（圖／記者林敬旻攝）