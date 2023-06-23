連假明變天！今6縣市酷熱37℃　東南風吹起3地區有雨

▲今天高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到西南風影響，各地大多仍高溫炎熱，高溫上看37度，氣象局針對全台6縣市發佈高溫燈號。明日至下週四(24至29日)台灣附近漸轉為東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(23)日「滯留鋒」在華南至北部海面一帶南北徘徊；受西南風影響，各地大多仍高溫炎熱，應注意防曬、防中暑；上午西半部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍略為擴大，高溫微降。

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▲6縣市高溫特報。（圖／中央氣象局）

各地區平地氣溫：北部24至34度，中部24至35度，南部23至36度，東部23至37度。氣象局針對雲林縣地區、臺南市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區發佈橙色高溫燈號；高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號。

明日至下週四(24至29日)台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。

▲最新(22日20時)美國模式(GFS)模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動，29日20日向北移至台灣東方海面(左圖)。最新歐洲模式則模擬，熱帶擾動穿過呂宋島進入南海(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，29日20日向北移至台灣東方海面(左圖)。最新歐洲模式則模擬，熱帶擾動穿過呂宋島進入南海(右圖)。顯示末期的模擬，熱帶擾動的強度及路徑，不確定性皆很大，需持續觀察。