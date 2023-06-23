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研究：2050年「全球13億人」罹患糖尿病　各國盛行率都上升

▲▼注射,打針,胰島素,糖尿病。（圖／CFP）

▲糖尿病患者注射胰島素。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓大學「健康指標和評估研究所」（IHME）最新研究指出，未來30年全球糖尿病患者數將出現「驚人」成長，將從現在約5.29億人成長至13億人左右，而且每個國家都會受到影響。

「健康指標和評估研究所」指出，2050年全球糖尿病盛行率上升，患病人數可能成長至2倍多。但此成長情況並不平均，一些國家及區域受到的打擊尤其嚴重。目前全球盛行率為6.1%，預估2050年達到9.8%，但如果單看各地區數據，北美及中東盛行率將高達16.8%，拉丁美洲及加勒比海則為11.3%。

研究也顯示，罹患糖尿病的人數不斷增加，一部分是因為人口結構變化，比方說年長族群盛行率較高，另一部分是因為肥胖率越來越高。這些病患大多都屬於第二型糖尿病（Type 2 Dabetes），這種疾病與肥胖有關，但在很大程度上是可以預防的。

研究第一作者Liane Ong說，「糖尿病的快速成長率不只令人擔憂，對於世上每個公衛體系也都是一項挑戰」。

這項研究由比爾與梅琳達．蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）資助，是22日發表在權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）系列研究的一部分。此系列研究呼籲對糖尿病採取更有效的緩解策略，試圖喚起人們對不平等的意識，因為多數糖尿病患者現在都生活在低收入與中低收入國家，無法獲得適當治療。

 

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