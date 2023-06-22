三重治安如「大阪西成區」？日網紅揭真實旅遊感想　2派人馬戰翻

▲不少人有刻板印象，認為新北三重是「宮廟8+9集聚地」。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

與台北市僅一橋之隔的新北市三重區是重要交通樞紐點，但也被不少人認為是「宮廟8+9集聚地」，治安欠佳。對此，一名日本Youtuber表示，網路上有傳聞三重就像是台灣版的大阪「西成區」，但實際走訪一遭後，卻發現沒想像中來得恐怖。影片一出，引發台灣網友熱烈討論。

日本Youtube頻道「どこにでも行くドスコイ」16日上傳一支「台湾の西成」影片，並在標題形容「在台灣很受歡迎卻不能去的『三重』！」、「距離台北車站僅一站，卻是無法想像的另一個世界」，該名日本Youtuber也在影片中說明，聽說三重就像是大阪的西成區，治安、環境都不太好，於是決定親自造訪，驗證這項傳聞是否為真。

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▲一名日本網紅實際走訪新北市三重區，發現沒有傳聞中可怕。（圖／翻攝自YouTube／どこにでも行くドスコイ，下同）

為此，這名Youtuber搭乘捷運來到三重後，首先發現，三重雖沒有漂亮的建築，但市容看起來很正常，車站外也有不少家庭在綠地上活動，感覺十分祥和；而實際走上街道，可以發現許多建築外牆有些髒汙，確實與印象中的台北有些落差，不過在一些市集、公園、橋下，都沒有發現如網路上所形容「流浪漢聚集」的場景，推測可能是因為在白天，且與西成區一樣一直有在進步，最後他也總結「三重區完全不可怕。」

該支影片在網路曝光後，隨即被鄉民轉發到PTT八卦版，並表示「看這標題還沒看內容我就知道要講什麼了，明明離台北只有一站看起來像是別的世界，台灣的西成區，西成區就是大阪治安最差最髒亂的地方，有必要這樣講三重嗎？好吃的東西這麼多，不過看到板橋又好像覺得很先進就是了，有沒有台灣的西成區，三重的八卦?」

貼文曝光後，馬上引發熱烈討論，不少網友認為「三重可怕在小巷子裡，黑暗窄巷老公寓」、「三重的房價不知道是西成的幾倍」、「笑死，三重有資格被講說是西成區」，不過也有網友認為「西成是三重加強版」、「哪有，三重又沒有飛田新地」、「三重最少離台北很近，而且河岸邊開始改建慢慢變好了」。