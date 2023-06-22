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泰坦號氧氣耗盡？法國搜救船成5人最後希望　「秘密武器」抵達深海

記者柯沛辰／綜合報導

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日探訪百年沉船「鐵達尼號」殘骸，怎料下潛不到2小時就失聯。業者估計，船上氧氣只夠5名乘員使用96小時，最快在台灣時間22日晚間7點18分耗盡。目前美、加、英、法4國投入救援，而法國一艘載有深海無人探測機的搜救船更被視為是「最後希望」。

▲▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

綜合外媒報導，法國搜救船「阿塔蘭特號」（L'Atalante）由該國海洋開發研究所（IFREMER）開發，其所配備的水下機器人「維克多6000」（Victor 6000）被視為是5名乘員獲救的唯一希望，因為它是目前搜救行列中唯一能潛入沉船的設備，而且最深可潛入6000米，比目前北大西洋現場的任何其它設備都深。

另外，「維克多6000」由25人同時操作，有強大的照明系統，能在完全黑暗的環境中執行搜索任務，還配有兩個機械手臂，能遠端操控，用以切斷電纜或執行其他操作，例如釋放卡住的船隻，或將電纜扣掛到泰坦號上，再將其拉上海面。

▲▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯，美加派出船隻及飛機搜索。（圖／路透）

▲泰坦號失聯，美、加、英、法相繼派出船隻及飛機搜索。（圖／路透，下同）

業者估計，泰坦號的氧氣最快在當地時間周四上午就會耗盡。儘管阿塔蘭特號在周三晚間抵達，但救援時間相當有限。不過，根據BBC報導，加拿大紐芬蘭紀念大學的高壓醫學專家雷戴茲（Ken LeDez）博士指出，氧氣耗盡的時間具有多個變數，取決於乘員們的體溫、是否發抖等，情況因人而異，並非固定不變。

泰坦號隸屬美國民間旅遊業者｢海洋之門探險」（OceanGate Expeditions），乘載英國億萬富翁哈定（Hamish Harding）、海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）、巴基斯坦富商達武德父子（Shahzada Dawood and Suleman Dawood），還有法國籍駕駛納若萊（Paul-Henry Nargeolet）。

▲▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯，美加派出船隻及飛機搜索。（圖／路透）

泰坦號18日出發參觀鐵達尼號殘骸，但在上午9時45分，也就是下潛約105分鐘後，與母船失去聯繫。不過，事故地點位於北大西洋偏遠深海，水深達12500英尺（約3800公尺），沒有陽光且低溫高壓，幾乎沒有船艦能夠抵達。

即使找到泰坦號，也無法立即施救，因為這艘潛水器沒有艙門而是從外面「鎖死」，任何救援工作都必須在水上完成，因此還必須想辦法打撈或者吊上水面。

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