影／端午節不戰南北了！　賴清德烙客語包「客家粽」

記者呂晏慈／台北報導

端午連假第一天，民進黨總統參選人暨副總統賴清德22日上午10點，於官方YouTube頻道應景推出「賴桑去叨位」第二集「一場客家美食的對話」，本集賴清德向平鎮農會家政班的客家媽媽，學習客家包粽文化，一起動手包粽子，賴清德全程更是使用流利客語對話，展現對客家文化的重視。

▲賴清德看到客家粽的原料，大嘆肚子餓了。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

影片開頭，賴清德便以客語開場，在看到桌上備料，與聞到空氣中瀰漫的香氣時，也禁不起美食誘惑，直呼肚子餓了。問到客家粽特色時，客家媽媽則詳細地介紹餡料的豐富，與料理的方式，而聽到如此生動地描繪，賴清德也等不及的說：「那我們趕快來包，趕快來吃」。

教學過程中，賴清德認真學習，客家媽媽也稱讚副總統真的很厲害，步驟教一遍就懂了，而在讚美他粽葉折的很好時，賴清德也洋溢著笑容，笑得十分開心。進入包餡環節，賴清德跟著順序將食材一一放入，不過輪到香菇時，則被發現他放了不只一朵，賴清德也笑著回應「被你發現了」。隨後，客家媽媽特地準備了蒸好的粽子，要請賴清德來品嚐。

客家媽媽強調，在客家米粽、粄粽上，客家人的用料較不一樣，是在客家族群才能吃到的獨特美食。期間賴清德除了不斷回應好吃之外，則多專注於手中的美食，忍不住一口接著一口，接連吃了三顆粽子，用行動來證明美味，也意外展現出媲美大胃王的實力。而客家媽媽們也祝福賴清德「包中，一定會中」，支持相挺。影片最後，賴清德也祝福大家端午節快樂。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德透過與客家媽媽學習客家包粽，除了應景感受端午過節的氣氛外，搭配客語對談與族群文化介紹，更是要讓大眾能夠更認識不同文化的美，並協助推廣台灣引以為傲的客家文化。