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炎亞綸遭控性侵「16」是關鍵　拍少年性愛片逃不掉...最重囚7年

▲▼耀樂 炎亞綸。（合成圖／記者林敬旻攝／翻攝自Instagram）

▲網紅「耀樂」（左）出面指控藝人炎亞綸（右）涉嫌性侵偷拍。（合成圖／記者林敬旻攝／翻攝自Instagram）

記者黃哲民／台北報導

網紅「耀樂」今開記者會自稱2017年16歲時，遭藝人炎亞綸涉嫌性侵還被偷拍性愛過程，不料炎亞綸無預警現身記者會場鞠躬道歉，網友對此反應兩極，有人批炎亞綸對「耀樂」二度傷害，也有人諷「耀樂」蹭熱度想紅。律師呂俊杰指出，若無法證明炎亞綸當年違反「耀樂」的意願發生性行為，強制性交罪嫌可能不起訴或無罪，但拍攝未成年人的性影像即使獲得本人同意，仍會有7年以下刑責，若以違反意願的手段拍攝，更加重為7年以上徒刑。

《刑法》妨害性自主罪章規定，與未滿16歲男女合意發生性交行為仍有刑責，年滿16歲成為合意性交無罪、違反意願性侵有罪的分水嶺。呂俊杰說，本件須先確認「耀樂」第1次與炎亞綸親熱時到底是幾歲，若當時「耀樂」是14歲以上未滿16歲，炎亞綸在雙方兩情相悅下，仍可能有7年以下徒刑的責任。

若「耀樂」當時已滿16歲，接著要究明有無被炎亞綸違反意願。呂俊杰認為本件是性侵案件典型的各說各話，當事雙方有多次合意性行為，但揭發的一方堅稱第1次是被強迫的，如果雙方都提不出人證，實務上會調查自稱受害者有無保留質問對方的對話錄音、通訊紀錄或書信，若事後就醫被診斷出罹患創傷後壓力症狀，也可當成旁證，但非絕對。

▲▼耀樂事件說明，炎亞綸親赴現場鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）

▲網紅「耀樂」（左）開記者會控訴遭藝人炎亞綸性侵偷拍，後者無預警現身記者會場鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）

假如能證明炎亞綸硬上「耀樂」，依《刑法》第221條強制性交罪論處，法定刑為3年以上、10年以下徒刑，若又伴隨下藥、攜帶兇器性侵，或對被害人照相錄音錄影等手段，會加重到7年以上徒刑，反之，若欠缺證據證明有違反意願情形，且當事雙方曾是交往的情侶，炎亞綸所涉強制性交罪嫌可能不起訴或無罪。

不過拍攝未成年人的性影像，就算未成年人同意被拍，法律也不允許。呂俊杰表示，《兒童及少年性剝削防制條》第36條規定，拍攝、製造兒童或少年的性影像，可處1年以上、7年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金，若以強暴脅迫、藥劑詐術等違反意願方式拍攝，更可加重到7年以上徒刑、得併科500萬元以下罰金，一旦這些拍攝行為涉及營利，還可加重1/2刑責。

也就是說，《兒少條例》禁止以各種方式使還沒18歲的未成年人從事性交易，更重罰拍攝未成年人性影像的行為。呂俊杰分析，一旦炎亞綸在「耀樂」年滿18歲前，真有拍攝對方的性愛影像，恐難逃過刑罰，且前述《兒少條例》各罪與《刑法》強制性交等罪，追訴權時效都是20年，依「耀樂」描述的事發時間，至今尚未逾期，仍可提告，檢方知有犯罪嫌疑，也可主動偵辦。

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