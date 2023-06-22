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端午行房恐遭「邪毒傷身」！命理師揭6地雷勿踩　1物丟失將招厄運

▲民俗專家指出端午節當天男女不宜行房，否則可能會傷害身體。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

▲民俗專家指出端午節當天男女不宜行房，否則可能會傷害身體。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

今天就是端午節了，民俗說法之中在這一天陽氣最盛，許多人會趁今天求財、轉運、驅邪，不過仍有一些眉角需要注意。對此，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就整理了6大「端午節禁忌」，提醒民眾切勿觸犯，以免樂極生悲。

一、忌去陰氣重的地方

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農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺的時刻，所以好兄弟及陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場等，因為他們都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

二、忌到經常出事的河邊

水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，到那裏容易被「抓交替」。

▲▼ 神仙谷傳溺水意外 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲端午節不宜到經常出事河邊戲水。（示意圖／資料照）

三、忌游泳戲水

當天陽氣最旺，水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的水域，到無救生員的溪、河或海游泳、戲水，容易被「抓交替」。

四、忌香包丟失

端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。「端午節」當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

五、忌送成串粽子

因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，這是不吉利的，所以，送人肉粽要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷即可。

六、忌行房

當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

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