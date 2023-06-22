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美女音樂家控遭「襲臀強吻」　林昭亮被影射聲明澄清

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲林昭亮今貼出聲明澄清。（圖／翻攝自Facebook／林昭亮）

記者崔子柔／綜合報導

一名女音樂家20日在臉書發文指控，某台灣小提琴國際大師在私人聚會上對她襲臀2次，甚至試圖強吻、要求陪同過夜。小提琴家林昭亮今（22）日則發表聲明澄清。

林昭亮今凌晨在臉書PO出律師發表的聲明，內容提到，關於媒體報導及網路蜚語流傳「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」，造成林先生名譽受不實之含沙射影，對此子虛烏有之渲染，在此嚴正並即時提出澄清。

聲明指出，林先生不論在工作或私人社交場合，對人際互動和MT TOO運動所追求的平權，向來都秉持最大的善意及尊重，然而該等報導與各種補風捉影式的影測揣測，並藉此良善平權運動之倡議，刻意抹黑或企圖毀滅林先生多年來於音樂專業領域投身之奉獻及社會美好價值之戮力，已對林先生聲譽造成無關傷害，且嚴重干擾其家人的平靜生活，「如再有任何不實指述，定當遵循必要之程序，以法律維護其名譽及權益」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Cho-Liang Lin）

▲林昭亮聲明。（圖／翻攝自Facebook／林昭亮）

該名女音樂家先前發文內容提到，某年齡超過50歲、姓林的台灣小提琴國際大師，2018年在紐約的私人聚會上，「趁我不注意偷抓我屁股兩次，接著想強吻我但沒得逞，我躲掉只親到臉，我急著想提早走，同行的友人不知情反而不高興嫌我掃興，大『濕』還拉我要我上去他家陪他過夜，我堅持拒絕他才放棄」。

該女音樂家表示，當時因為同行友人勸說「會在音樂圈混不下去」，她才選擇隱忍，現在靠著自己的能力已經在古典音樂圈站穩腳步，「說出來是為了避免以後還有更多人受害，一輩子的陰影回想起來還是一陣噁心」。

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