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硬上又外流！指控炎亞綸「敢爆料找黑道弄你」　網轟：檢調裝死嗎

▲炎亞綸被耀樂爆料偷拍性愛片。（圖／翻攝自炎亞綸、耀樂臉書）

▲炎亞綸被耀樂爆料偷拍性愛片。（圖／翻攝自炎亞綸、耀樂臉書）

網搜小組／劉維榛報導

網紅「耀樂」痛揭16歲被炎亞綸硬上，且被偷拍性愛過程，影片更慘遭外流，若敢爆料的話，就會被黑道處理。事後，炎亞綸坦承犯錯，解釋影片是「修手機的時候被外流的」，卻未回應找黑道處理的指控。對此，一票鄉民炸鍋了，痛罵「檢調該出動了吧？」

耀樂在IG寫下千字長文，揭開16歲被炎亞綸硬上、被偷拍性愛片的傷疤，「看我還在睡，就不管我的感受，執意進入」，後來影片被無端外流，甚至被始亂終棄。

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耀樂也直批炎亞綸私下不為人知的一面，影片外流後，「你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我」，耀樂強調握有相關對話紀錄跟證據。

文末，耀樂更痛喊，「我又很怕...他其實對很多人也這樣子，重複利用他人的愛與明星的光環，我真的真的承受不住了，這件事情五年，這次輪到你出來站在前面了！」

炎亞綸昨日也發出聲明道歉，並坦承「在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己。」

至於影片外流原因，炎亞綸說明，並不是他主動外流的，「當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。為此，我也以當時最大的能力，請律師協助下架影片。」最後炎亞綸承諾，願意陪耀樂走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。

針對炎亞綸的惡行，鄉民在PTT上怒火直批2點，「這個最嚴重的，是當事人當時16歲『未成年』，唉特殊交友圈對未成年少男下手還硬上，事後還找黑道處理？」

底下網友也炸鍋狂轟，「檢調該出動了吧」、「連炎（亞綸）都認識黑道」、「黨認證的優秀青年...所以黑道是？」「有黑道欸好怕」、「進監獄吧」、「快查，不要姑息犯罪」、「找黑道恐嚇未成年，這也太過分了吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友怒了。（圖／翻攝PTT）

從耀樂的說法中，巴毛律師在臉書粉專「巴毛律師會客室」發文表示，「修蛋欸，不是影片不是你流出的就沒事欸」，並指被害人當時16歲，「16歲未成年欸，你拍他性愛影片會有《兒少性剝削防制條例》第36條第1項的問題欸」。

根據《兒少性剝削防制條例》第36條第1項，拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

巴毛律師指出，被害人在文中直言，是拒絕拍攝性愛影片後，又被炎亞綸以手機偷拍，就觸犯《兒少性剝削防制條例》36條第3項，「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金」，「7年以上有期徒刑你知道是什麼概念嗎…炎p，你要確定捏」。

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