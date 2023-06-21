性愛片外流！他點名「無人能超越1男星」　5點聲明堪稱紳士

▲陳冠希在2008年爆發不雅照醜聞。（圖／ETtoday資料照）



文／臉書粉專《不負責任評論》

台灣這段時間翻船與社會死亡的個案已經太多，但綜觀全場從聲明、記者會與最終處理方式，我到現在沒有看到一位能夠超越那個男人「陳冠希」。

相較很多愛玩的男人而言，陳冠希那篇聲明稿簡直堪稱「紳士」，因為他起碼重視「其他人」。

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我至今心情不好時，還是會因為偶然看到陳冠希IG上與女兒的互動，而會心一笑，因為好像你如今即便遇到再大風浪，也大不過他，但他仍會找到屬於他的幸福。

畢竟陳冠希可能是最早因為性愛私密事件被密集關注，進而全面性社死的案例，那麼當年他發生什麼事？

簡單來說：當年網路上突然出現一組私密照片，涉及28歲的陳冠希與當時27歲的鍾欣潼，雖然相關照片屬於電腦維修後的惡意流出，且是雙方合意拍攝，但由於明顯自拍的尺度，加上當時放蕩不羈的陳冠希導致多組不同女性的私密照片流出，陳冠希被社會集體撻伐，最後陳冠希親自開記者會便長期退出演藝圈。

當時年紀還小尚未經人事，關於「陳冠希有沒有錯呢？」這個問題有幾番轉折。

於我個人的結論而言，仍是有錯，即使陳冠希也是受害者，即使雙方合意，不過人與人之間對於「珍視」的事情，就有必須要背負的責任，他仍辜負伴侶的信任，間接毀了許多人的人生，因為若你自己願意在伴侶間製造一個囊括彼此人生的包袱、一具裝滿秘密的棺材，就要有責任扛起來死守到底，如此而已。

但台灣的故事往往更讓人瞠目結舌，劇情多很多，如果我們將「28歲的陳冠希與27歲的鍾欣潼」換個平行時空的故事情節：

「31歲的陳冠希遇到16歲的鍾欣潼，發生具有法律疑慮的性行為，爆發私密照流出事件，事發前鍾欣潼早已拒絕陳冠希拍攝私密照，但16歲的鍾欣潼未經人事，常常不注意時被『偷拍攝私密照』，事發後陳冠希即使辜負伴侶的信任，但仍讓自己被社會所接受，但丟包鍾欣潼獨自面對高中校園的事情，甚至被像個8+9的伴侶揚言找像黑社會讓16歲的鍾欣潼閉嘴。」

然後這個平行時空的「陳冠希」避而不談這些關鍵問題，反而深情地寫一篇自我感動的文章，我很好奇當時香港的朋友是會「不原諒」、還是「刷一排加油」？

這個答案也許我永遠都不會知道，畢竟即使當時陳冠希是合意拍攝照片、沒有揚言找黑社會要威逼所有受害女性，但他仍將自己逐出演藝圈。

論及真實世界陳冠希的聲明處理。陳冠希雖然當時未受諒解，也沒有人跑出來刷一排「加油」，但那篇聲明稿至今看實在寫得太好了（沒酸），是由衷地讓人Respect。

我們都不用說他並沒有拖著大家「要死一起死」，跑出來左批成龍偷吃、右批劉德華隱瞞生子，但若這樣比較的話，這個標準太低。

那麼陳冠希那篇聲明稿為何至今仍值得尊敬？是因為他沒有「矯情的聰明」，沒有避而不談那些應說而未說的事情，把他者的感受放在自己之前。

先說陳冠希的聲明稿好在哪裡？簡單來說五點：

1. 他不止談到私密影片是他人外洩，還開篇就毫不迴避這是「他個人選擇拍攝」––對，是陳冠希，我，沒錯，就是我。



2. 他聲明稿不談私密影片如何「折磨他個人」，不談「他個人的努力」，而是把重點放在誠懇向每一位當事人道歉、當事人的家人––他珍視每一位「其他人」，甚至是感謝警方。



3.他不玩時空切割，承認過去的他是爛人，現在也是爛人，他提醒所有人，自己不會是「這個時代」年輕人的榜樣，自然也不可能是十大傑出青年了。



4.他給予事件一個終點，用自已退出，減少其他當事人的傷害，而不是大談自己「過去已經如何贖罪」，不是暢談今日之我如何「早已」否定昔日之我。



5.他很清楚自己在多位受害者的世界裡，已經是個屁，他沒有資格去再用「陪你走過一切傷痛」，去假裝這樣說就能「彌補一切」，難不成他還要為了「這一切」去約謝霆鋒飲茶嗎？

光是這幾點都將箭插向自身，都屌打那些台灣顧影自憐的說自己有著「戀愛腦」的偶像，你不會真的覺得你是「台北陳冠希」吧，不會吧？

身為成年人，其實可以同理藝人承認錯誤要失去很多機會，人往往都是因為捨不得那些機會，進而牽拖、隱瞞與矯情。所以才說陳冠希這篇聲明稿你看不太到那些「矯情的聰明」。

其實當時陳冠希失去的機會比現在台灣檯面上出包的藝人其實代價多很多，當年陳冠希被譽為劉德華的接班人，面對即將江河日下的香港電影圈，他可能是少數能扛起票房的希望，同期的余文樂還沒找到他的「春嬌與志明」、吳彥祖雖帥但始終缺代表作、馮德倫與李燦森也遠沒有接班的機會。

更不要說陳冠希當時已經是開創華人潮流品牌的鼻祖，不僅比肩日本的藤元浩，是當時少數NIKE與Levis會聯名的華人潮流品牌，即便直到現在隨便搜一下網上的穿搭網紅，很多都必須承認受到陳冠希的影響。

這也顯得他聲明稿裡當時起碼說出的那句「無限期退出演藝圈」是如何具有「含金量」。（P.S.雖然即便他後來復出，但屬於他的上升時刻已經結束。）

▲陳冠希時常曬放閃照，右為名模老婆秦舒培。（圖／翻攝IG／edisonchen）



經歷「私密照事件」很多年後，雖然仍舊無法真心喜歡陳冠希的歌曲創作（除了《I never told you》？）

但陳冠希在自己的專輯《Confusion》裡留下一首讓我印象深刻的間奏，因為那不是歌，僅僅是一段真實的電話答錄，叫做《李琛琛留言》。

裡頭是藝人李燦森43秒的電話答錄：

「喂？在幹嘛呢？

喂？喂？

別玩了…

喂？在幹嘛呢？

喂？喂？

你沒事吧？喂？

你沒事吧？喂？

聽電話，聽電話！

你聽到了打回給我…」

陳冠希受訪解釋，這個間奏是當時「私密照事件」爆發時的電話錄音，他那時才發現自己身邊原來演藝圈裡沒有真正的朋友，只有李燦森真的關心自己。

這個故事有趣之處，在於陳冠希坦承面對自己與問題的當下，即使沒有一排「加油」助威、即使仍暫時未受社會原諒、即使失去一切，卻證明這種坦率反而讓自己更認識自己與他人。

我們覺得「矯情的聰明」很可悲，是因為我們相信這個人足夠聰明知道自己騙得過他人卻騙不過自己，因為我們確知他明明把其他人當笨蛋卻無法把自己當笨蛋。

陳冠希即便最終仍沒有「矯情的聰明」，但這個值得尊敬的態度，讓他獲得平靜與救贖。

如何定義一個人「沒有矯情的聰明」？

簡言之，就是不玩聰明人的文字遊戲。

►本文由粉專《不負責任評論》授權提供。