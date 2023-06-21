鐵達尼號觀光潛艇「從外面鎖死」根本逃不出　5大QA一次看

▲泰坦號下潛參觀鐵達尼號殘骸時失聯。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

小型觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日出海參觀鐵達尼號殘骸後失聯，船上5人至今生死未卜。《國家地理頻道》等外媒整理5大問答，解析乘客處境及搜救難度，其中提到這艘潛水器並沒有艙門，而是使用17顆螺栓從外面「鎖死」，因此即使成功浮上海面，若沒有人員從外部鬆開螺栓，根本無法自行逃生。

CBS記者波格（David Pogue）去年搭乘「泰坦號」一度失聯2.5小時，他回憶潛水器是從外部上鎖，「如果外面沒有人員讓你出去，是無法離開潛艇的。沒有後援，沒有逃生艙。」他談到乘客生還機率時表示自己抱有希望，但坦言相當擔憂，「他們可能依舊安然無恙，他們有足夠維持4天的氧氣，以及7條上升到水面的路徑。問題是，為什麼他們沒有這麼做呢？」

▲「泰坦號」下潛約100分鐘後失聯。（圖／達志影像／美聯社）

1、潛水器是什麼？

「泰坦號」長20英尺（約6公尺），重達2萬磅，是一艘潛水器（submersible），不像一般潛水艇（submarine）能夠靠著自身動力駛出或駛入港口，必須依賴海上支援母船載送到指定地點，使用升降平台及壓載物下潛到特定深度，再使用4個電動推進器協助航行。準備返回時，必須依序拋棄壓載物，返回升降平台，才能回到水面。

此前報導指出，「泰坦號」操縱器看起來像PlayStation遊戲機，但事實上美軍也在先進武器上引入電動遊戲操縱桿，更方便官兵操練，例如用Xbox 360控制器發射雷射砲、控制無人機，甚至在海軍核動力潛艦上操作潛望鏡。

2、鐵達尼號沉船地點環境狀況？

有幾項要素使得搜救行動變得極其困難，因為鐵達尼號殘骸位於北大西洋偏遠海域、水下約12500英尺（約38000公尺）的地方，這裡沒有陽光照射，低溫僅約2.2 °C，水壓是海平面的400倍左右。

▲鐵達尼號左舷船頭欄杆。（圖／路透）

3、如果找到潛艇，該怎麼救援？

首先必須有一艘能夠抵達如此偏遠深海的船隻，光是能夠符合此條件的船艦就寥寥可數。

即使真的有一艘潛艇抵達，也沒辦法立即把乘客轉移到搜救中心，因為「泰坦號」為了承受深海極端壓力，使用新型碳纖維及鈦製結構打造，但是沒有艙門、必須從外面「鎖死」，導致任何救援工作都必須在水上完成。

另一種可能性是，利用無人潛水器或遠端操控器具，想辦法將泰坦號帶到水面上。

▲泰坦號下潛深度達12500英尺。（圖／路透）

4、為什麼船上人員無法聯繫外界？



該海域水深極深，加上特殊物理性質，意味著人們在陸上及太空使用的技術，例如衛星通訊及GPS，都無法發揮作用。

「泰坦號」使用水聲通訊系統與支援母船聯繫，僅能透過水下聲傳數據機發出非常有限的短訊，但若不在支援母船正下方，或在海底經歷突發狀況，都可能干擾通訊。

另一種可能性是，「泰坦號」已經浮上水面，只是大家還不知道。潛水器上有一系列冗贅的安全措施，讓它能夠自動丟下壓載物回到海面，以防駕駛員失去行為能力，或者發生系統故障。

但正如前文所述，僅僅回到海面是不夠的，乘客仍須仰賴有限氧氣，直到救援人員從外面把螺栓鬆開，才能夠逃出來。



5、曾經有人從潛水艇或潛水器中獲救嗎？

1973年，2人乘坐「雙魚座三號」（Pisces III），受困於距愛爾蘭150英里（約241公里）、水深1575英尺（約480公尺）的海床上，歷經76小時多國救援後，在僅剩12分鐘氧氣時，被潛水艇成功救出。