人夫「穿紅內褲」偷吃國中女同學　正宮見色色對話怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

林姓人妻不滿王姓女子與丈夫搞曖昧，不僅拍攝私密照片，還互傳「有濕性但挺舒服」、「那天你應該穿原本的內褲回去，怕你家裡沒紅色內褲被抓包」等露骨訊息，讓她大受打擊，因此決定提告求償100萬元。台中地院法官審理後，判王女應賠償15萬元較為適當。

▲林女抓包丈夫外遇國中同學王女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林女在判決書中主張，王女明知丈夫已婚，仍從2022年2月起與丈夫交往，不僅共同出遊、拍攝私密照片，還互傳親密對話、視訊通話等等，嚴重侵害她的配偶權，讓她感到十分痛苦，因此決定提告求償100萬元。

王女則辯稱，她和林女的丈夫是國中同學，後來因故再度恢復聯繫，當時男方並未提及婚姻關係，兩人確實曾一起出去玩，但只有出去玩，沒有交往；而且男方對婚姻不太滿意，林女還曾拜託她幫忙安撫，就算兩人之間確實有不正當關係，也早已超過2年時效，林女無權提告。

不過，台中地院法官檢視王女與林女丈夫的對話紀錄，發現他們曾在2022年4月19日互傳出遊合照及裸照，王女還特別叮囑「你照片請給我藏好」，男方則回答「對話每天會聽妳的會刪」，兩人還討論到是否要請假一天在北部相約見面、會不會害怕被妻子發現等等話題；同年4月26日他們甚至談論起性相關話題，包含「有濕性但挺舒服」、「你上來有被發現嗎？那天你應該穿原本的內褲回去，怕你家裡沒紅色內褲被抓包」等等。

法官認為，從上述對話紀錄可知，王女在當時應當已經知道男方已婚，而林女主張事發時間點為2022年2月至今，並在同年11月25日起訴，並未超過2年時效，因此不採信王女的說詞。

至於證據照片是否侵害隱私權，法官指出，林女是在家中使用電腦時發現照片，並非以強暴或脅迫等不法手段獲得，侵害權利態樣非重，加上外遇舉證極為不利，她所提的照片證據仍可當作裁判基礎，最終裁定王女應賠償林女15萬元較為適當，全案仍可上訴。