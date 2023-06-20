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人妻摩鐵8度偷吃！已婚小王完事問：有沒有吃事後？　夫綠光炸出

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲新竹人妻偷吃已婚人夫，老公得知姦情心碎。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名人夫發現，妻子時常晚歸，甚至不回家，質問後才發現，原來妻子早已背叛婚姻，與小王8次發生性行為，並拍下親密照，讓他大受打擊，決定向插足婚姻的小王提告。日前法院判決出爐！

人夫主張，小王明知道妻子是有夫之婦，竟然仍於2022年7月23日起至2022年9月15日間，數度邀約妻子出遊，或離家到汽車旅館開房間，一共發生8次性行為，事後還傳訊息問妻子有沒有吃事後避孕藥，並拍攝親密照留念。因妻子時常晚歸，或是乾脆沒回家，他詢問過後才得知姦情，決定向小王提告求償50萬元。

已婚的小王表示，人妻自稱已與丈夫簽字離婚，並附上離婚協議書，他才會信以為真，誤以為人妻已離婚，且是人妻主動積極邀約他外出見面、發生性行為。

但新竹地方法院勘驗相關事證發現，雖然人妻確實有傳過簽字的離婚協議給小王，但2人對話內容也明確指出人妻尚未離婚的事實，對話包括「他不跟我離的理由跟你不跟你老婆離的意思一樣」、「反過來想，我有婚姻在你不會離婚狀況對你比較有利。因為不會纏你」、「我又沒離婚，你來幹嘛」。

法院不採信小王的說詞，另外，因小王不否認曾經與人妻發生過性行為，法院認定他確實侵害人夫配偶權，應賠償人夫10萬元，全案仍可上訴。

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