新加坡航空奪「全球最佳航空評比」冠軍！　長榮航空衝入前10

▲新加坡航空奪「全球最佳航空評比」冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球航空業調查機構「Skytrax」公布2023全球最佳航空公司評比，由新加坡航空（Singapore Airlines）拿下冠軍，其次為卡達航空（Qatar Airways）和全日本空輸（ANA）；而來自台灣的長榮航空在全球最佳航空排名第9，星宇航空（STARLUX Airlines）則在全球進步最快（Most Improved）航空排名中拿下第2名。

Skytrax執行長普萊斯特（Edward Plaisted）表示，新航連同旗下廉價航空酷航（Scoot）的機隊，航點涵蓋全球110多地，且在各個評比項目都表現優異，甚至還拿下全球最佳頭等艙殊榮；新航執行長吳俊鵬（Goh Choon Phong）代表領獎時表示，這都要歸功於團隊在疫情期間仍努力工作，且做出了許多犧牲。

▲長榮航空拿下全球最佳航空評比第9名。（圖／公關提供）



Skytrax每年的評比又有「航空界奧斯卡」之稱，今年前10名航空公司依序為新加坡航空、卡達航空、全日空、阿聯酋航空（Emirates）、日本航空（Japan Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）、法國航空（Air France）、國泰航空（Cathay Pacific）、長榮航空（EVA Air）和大韓航空（Korean Air）。

其他個別獎項為「最佳機組人員－印尼嘉魯達航空」、「最佳頭等艙－新加坡航空」、「最佳商務艙－卡達航空」、「最佳豪華經濟艙－長榮航空」、「最佳經濟艙－日本航空」、「最佳低成本航空－亞航」、「最佳機艙清潔－全日空」、「最佳機上娛樂－國泰航空」、「最佳機場服務－全日空」。