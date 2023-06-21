　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡航空奪「全球最佳航空評比」冠軍！　長榮航空衝入前10

▲▼ 新加坡航空,Singapore Airlines。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡航空奪「全球最佳航空評比」冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球航空業調查機構「Skytrax」公布2023全球最佳航空公司評比，由新加坡航空（Singapore Airlines）拿下冠軍，其次為卡達航空（Qatar Airways）和全日本空輸（ANA）；而來自台灣的長榮航空在全球最佳航空排名第9，星宇航空（STARLUX Airlines）則在全球進步最快（Most Improved）航空排名中拿下第2名。

Skytrax執行長普萊斯特（Edward Plaisted）表示，新航連同旗下廉價航空酷航（Scoot）的機隊，航點涵蓋全球110多地，且在各個評比項目都表現優異，甚至還拿下全球最佳頭等艙殊榮；新航執行長吳俊鵬（Goh Choon Phong）代表領獎時表示，這都要歸功於團隊在疫情期間仍努力工作，且做出了許多犧牲。

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮航空拿下全球最佳航空評比第9名。（圖／公關提供）

Skytrax每年的評比又有「航空界奧斯卡」之稱，今年前10名航空公司依序為新加坡航空、卡達航空、全日空、阿聯酋航空（Emirates）、日本航空（Japan Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）、法國航空（Air France）、國泰航空（Cathay Pacific）、長榮航空（EVA Air）和大韓航空（Korean Air）。

其他個別獎項為「最佳機組人員－印尼嘉魯達航空」、「最佳頭等艙－新加坡航空」、「最佳商務艙－卡達航空」、「最佳豪華經濟艙－長榮航空」、「最佳經濟艙－日本航空」、「最佳低成本航空－亞航」、「最佳機艙清潔－全日空」、「最佳機上娛樂－國泰航空」、「最佳機場服務－全日空」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／NONO爆性侵　她再打臉「朱海君說謊」
快訊／NONO被控「都找這種下手」！
快訊／5億高中生被認假結婚！　「4大事證」曝
快訊／控NONO無套侵犯逼問「大不大」　她崩潰：我非常痛
快訊／5億高中生驗2551種毒藥物　結果出爐
快訊／NONO遭控「車上強吻揉胸」　手機藏海量女孩名單
快訊／NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出！
快訊／檢認定夏男「沒殺人」　不起訴原因曝光
快訊／5億高中生案殺人罪不起訴　高大成說話了
LIVE／「NONO性騷女快20個！」　網紅現身說明
快訊／夏男1罪起訴！　5億遺產恐無法繼承
炎亞綸性愛片外流　「對質前男友」私訊曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏都拉斯女子監獄暴動！獄內發現大量屍體　至少41死7傷

新加坡航空奪「全球最佳航空評比」冠軍！　長榮航空衝入前10

拜登稱習近平是獨裁者　中國氣球「吹到美國」惹他不悅

美前印太司令：拜登4度表明「美國會出兵保台」　夠清晰了

中國傳在古巴「設軍事設施」！　布林肯：已祭出警告

布林肯：中國間諜氣球事件該畫下句點

AI威脅！　拜登：應處理國安與經濟風險

氧氣剩30多小時！鐵達尼號觀光潛艇失聯　2大因素影響搜救結果

英國瑞典聯合聲明　重申台海和平穩定重要性

立志超越「新納粹前輩」殺逾77人！　挪威男在匈牙利落網

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

宏都拉斯女子監獄暴動！獄內發現大量屍體　至少41死7傷

新加坡航空奪「全球最佳航空評比」冠軍！　長榮航空衝入前10

拜登稱習近平是獨裁者　中國氣球「吹到美國」惹他不悅

美前印太司令：拜登4度表明「美國會出兵保台」　夠清晰了

中國傳在古巴「設軍事設施」！　布林肯：已祭出警告

布林肯：中國間諜氣球事件該畫下句點

AI威脅！　拜登：應處理國安與經濟風險

氧氣剩30多小時！鐵達尼號觀光潛艇失聯　2大因素影響搜救結果

英國瑞典聯合聲明　重申台海和平穩定重要性

立志超越「新納粹前輩」殺逾77人！　挪威男在匈牙利落網

富邦悍將艾普勒因個人規劃　決定結束合約離隊

屏東男心臟不適妻駕車送醫...急攔警車開道　火速送達醫院

拆文湖線2、3節座椅惹議！蔣萬安：窮盡一切方法　盼緩解內湖交通

《派對咖孔明》真人日劇「白石萌歌」飾演英子！超讚身高差網喊期待

成年禮金2周「60萬人註冊使用」！18歲YouTuber李怡蓁帶路逛書店

中廣最新民調：賴清德3成支持度居首、侯友宜17.93％再淪老三

柯文哲喊重啟服貿反彈不大？　王世堅：最可怕就是他「百毒不侵」

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！　悲憤揭時間軸：他們早就交往

獨／影片直擊！「校貓小橘」卡3樓窗台　校方急Call動保處救援

NONO被控「都找這種下手」！出外景也狂約…凌晨給她房號：來吃泡麵

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

34歲正妹超商旁「脫褲尿尿」　觸電慘死！

氧氣剩30小時！　2因素影響觀光潛艇搜救結果

200天鵝誤闖罌粟花田！意外染毒嗨到飛不起

女兒長得不像老公　女崩潰沒外遇！真相曝光

美軍出手！鐵達尼號觀光潛艇剩40hrs可呼吸

運動被控盯著女生看　盲人男被趕出健身房

全球「大辭職潮」持續　1／4勞工打算換工作

中國進口俄石油　創俄烏戰爭以來新高

澳洲男入室搶劫　遭男客打昏性侵致死

失蹤潛艇乘客身份曝　專家：恐遇到4狀況

即／杭特拜登承認2罪名　槍支指控達成協議

立志殺逾77人！　挪威男在匈牙利落網

布習會後　克里姆林宮稱對俄中關係充滿信心

拜登兒認罪！與檢達成協議　拜登夫婦回應了

更多熱門

相關新聞

長榮推讓我伴你飛　致贈醫療輔具

長榮推讓我伴你飛　致贈醫療輔具

長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，正式啟動「讓我伴你飛」兒童公益圓夢計畫，今日約40位同仁前往家扶基金會台中發展學園，將親手包裝的禮物帶給每位「慢飛天使」，並致贈醫療輔具由學園運用幫助孩童們。

長榮馬拉松幼苗計畫　校園巡迴開跑

長榮馬拉松幼苗計畫　校園巡迴開跑

嫌送百元商品卡太小氣　K董送星宇航空股民千元機票折價券

嫌送百元商品卡太小氣　K董送星宇航空股民千元機票折價券

吸日客來台！長榮、JTB簽合作備忘錄

吸日客來台！長榮、JTB簽合作備忘錄

長榮班機日本遭擦撞　140名旅客凌晨抵台

長榮班機日本遭擦撞　140名旅客凌晨抵台

關鍵字：

新加坡航空長榮航空星宇航空全球最佳航空

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

曾莞婷認：收到宥勝道歉訊息

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面