長榮航空推「讓我伴你飛」公益計畫　致贈醫療輔具助慢飛天使

▲長榮航空空服員前往台中發展學園活動現場，與這群「慢飛天使」一起渡過愉快的下午。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，正式啟動「讓我伴你飛」兒童公益圓夢計畫，今日約40位同仁前往家扶基金會台中發展學園，將親手包裝的禮物帶給每位「慢飛天使」，並致贈醫療輔具由學園運用幫助孩童們。

長榮表示，今年5月配合家扶基金會為發展遲緩兒童打造的早期療育服務，號召主管及同仁捐贈有助於促進感覺統合、手眼協調等功能的玩具禮物，同時於企業內部發起募款活動，齊心為「慢飛天使」募集愛心，支持這群「慢飛天使」有朝一日能展翅高飛，獲得員工熱烈迴響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空資訊策略規劃部協理邱崇禹表示，非常高興長榮航空同仁熱情參與此次的公益計畫，並深刻體認慢飛家庭的困境與需求，也讓同仁在付出中體會幸福，使得企業內部獲益良多。

長榮航空強調，期許透過此次的活動，讓慢飛家庭感受社會的同理與支持，長榮航空願意陪伴這群「慢飛天使」，為打造早療友善環境盡最大的心力。

家扶基金會處長陳乘斌表示，台灣每年估計約有10萬名兒童發展遲緩，而早期療育為結合特殊教育、醫療復健等方式，依據兒童及家庭需求，共同擬定個別化的服務計畫。家扶基金會推動身障早療服務30年，每年陪伴約4,000名慢飛天使與家庭，結合專業團隊提供適切的療育服務。