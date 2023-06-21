控邱臣遠性騷反被告　受害者哭到出車禍：為什麼要一直逼我

▲邱臣遠回應性騷擾。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委邱臣遠日前被爆出性騷案件，受害者更指控做為自己主管的民眾黨立委賴香伶漠視。對此，賴香伶第一時間反控受害者在「政治鬥爭」，而邱臣遠更提告捍衛名譽。受害者21日表示，自己後來接到賴香伶辦公室的電話，她哭著表示自己現在沒辦法，後來崩潰哭到頭暈耳鳴，騎車上班路上還發生車禍，「我不知道為什麼賴香伶和邱臣遠兩位立法委員，要一直逼沒有任何名聲資源的人」。

對於曾稱對方在「政治鬥爭」，賴香伶20日致歉，而受害女子透露，自己後續收到聯繫，賴香伶辦公室想要她從宜蘭到台北當面談。當時她因性騷擾犯要對我提告的事情情緒潰堤，所以說「我現在狀態不好，加上工作地點不方便用手機，有什麼需要聯繫的事情，可以先用文字訊息」，但賴香伶辦公室仍執意通電話。

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女子表示，這段時間有許多人問她，「你出來說這些，到底你想要的是什麼？你的目的是什麼？」這個問題她反覆在心裏想了許久，「其實，我只是不想再繼續一個人獨自承受性騷擾的回憶，不想繼續將在賴香伶辦公室遭遇的可怕經驗默默藏在心底，好似被騷擾的我才是該躲藏的人，我才是該感到羞恥和抱歉的人。」

女子也說，她從來沒有、未來也不會想要賴香伶、邱臣遠道歉，更沒有想要他們離職。「我想要聽賴香伶說，『身為一位雇主、一位女性、一位勞工運動參與者，如何看待這件事？——你的受雇者遭遇職場性騷擾，多次向雇主反應未獲處理』，我想要理解賴香伶的想法是什麼？賴的感受是什麼？賴是如何做出這些決定的？這些不是質問、不是究責，我懇切地希望理解賴香伶的處境，唯有理解，才有對話的可能，進而討論如何不要再有下一位職場性騷擾被害者的產生。」

至於邱臣遠否認性騷的說法，女子回應，相信邱臣遠是真的不記得了。某次她和賴辦的男同事搭高鐵出差時，在高鐵月台上遇到邱臣遠，邱臣遠竟然問男同事「這是大嫂嗎？」或許，女性工作者對他來說不是跟他一起工作的同事、不是一個人，只是可慾望的物。性騷擾事件的發生，從來毋須建立在被害人和加害者是否認識、是否有關係，加害者只管自己的私慾能否有宣洩的出口。