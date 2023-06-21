　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最大膽女會計！　她A走8000名律師6000萬

「監督者聯盟」監事候選人慶啟人指出，侵占公款案凸顯幹部未盡責。（翻攝慶啟人臉書）

▲「監督者聯盟」監事候選人慶啟人指出，侵占公款案凸顯幹部未盡責。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月26日，台北律師公會將進行第30屆理監事通訊投票，預計選出7名監事、21名理事，本刊調查，理監事候選人大致分成2派，一派是「行動者聯盟」，被歸類為當權派；另一派則是「監督者聯盟」，以改革派自居，由於選戰白熱化，雙方不僅透過拜票等「陸戰」交鋒，更各自成立臉書社團「空戰」互槓，激烈程度與總統大選不相上下。

公會內部人士透露，這次改選之所以會引發監督者聯盟群起挑戰當權派的主因，是去年底的一件判決。在公會任職超過25年的女會計李雪琴，利用處理公款、辦活動等機會，每年侵吞600萬至900萬元，這些錢被她拿去繳納保險費和母親的看護費，直到2020年理監事改選後，李的行徑才被發現，追查得知她從2013至2019年間，侵占公款超過6千萬元。

李女自知理虧，坦承犯行，但僅繳回640萬元，公會亡羊補牢，宣布除了對李提出刑事告訴，也聲請假扣押、強制執行，並檢討改善帳務出納、覆核制度。針對此案，台北地方法院審理後依業務侵占罪將李判刑4年。

監督者聯盟指控，公會請來調查侵占案的會計師，被法院認定查核不詳實。（翻攝畫面）

▲監督者聯盟指控，公會請來調查侵占案的會計師，被法院認定查核不詳實。

有26年檢察官資歷，曾任台北地檢署主任檢察官、高檢署檢察官，偵辦過扁家洗錢案的知名律師慶啟人，這次代表監督者聯盟參選公會監事，她告訴本刊，李女虧空的金額表面上是6千多萬元，但其實不只，公會每年光是會費收入就將近7千萬元，卻被會計長年挪用、盜領，公會幹部到底有沒有真的在監督？是否有根據組織章程查帳？她高度質疑。

台北地方法院的判決書點出台北律師公會內控失靈。（翻攝畫面）

▲台北地方法院的判決書點出台北律師公會內控失靈。

慶啟人指出，台北地方法院的判決明確點出：「告訴人本應於各年度檢視查核會計項目，被告係利用告訴人每年未予查對帳目之漏洞而為本案犯行。」可見公會幹部根本沒有根據組織章程第17條進行帳目審查，歷屆經手的理監事都須背負相當的責任。

問題還有李女在偵查、審理的過程之中，公會委任一名曾經擔任第25、26屆監事的律師擔任告訴代理人，慶啟人認為，李是從第26屆幹部任職期間開始犯案，公會不僅沒有利益迴避，反而找了一位理應接受調查的人代表公會訴訟，難免讓人聯想是否企圖輕輕放下，要李一個人扛下所有罪責？

更多鏡週刊報導
【律師公會大亂鬥2】稱「厝起一半師傅不能換」　現任理監事遭控把持台北律師公會
【律師公會大亂鬥3】被爆理監事選舉黑箱配票　公會駁：不實指控抹黑橫行
【律師公會大亂鬥4】追加提告女會計「洗錢」　律師公會、理監事聲明回應

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
韓星騙罹癌募款1年被揭發　輕生亡享年33歲
快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！　宣布上午開記者
氧氣剩30多小時！鐵達尼號觀光潛艇失聯　2大因素影響搜救
炎亞綸道歉文一堆加油！3字眼開脫成功　網怒：性侵講成感情糾紛
三寶騎士害死人！陸男抱3歲童遭「大車甩尾」撞飛亡　奪命瞬間曝
他能懂黃子佼！　從小看爸爸和女人交疊「國中開始包養女生」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉詐助理費！基隆立委參選人張秉鈞、及父母3人遭聲押

中醫襲胸女學生脫口「妳胸部很漂亮」　年紀大獲減刑

史上最大膽女會計！　她A走8000名律師6000萬

全台唯一「毒品儲存所」地點曝光！　內部畫面首度公開

全台最大「律師公會」大內鬥！　6000萬公款被吞

台灣大師被控「襲臀」美女音樂家　逼她過夜還要忍

台中已婚男師被控要求女學生傳裸照　她曝對話：說是私藏版

不只天價交保金！金錢豹老董還繳回犯罪所得1億　中檢曝聲請理由

哈孝遠姑嫂互撕家醜番外篇　退休岳母涉詐保戶96萬判決出爐

用路人注意！端午4天連假　國道埔鹽系統、144縣道封閉　　

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

快訊／涉詐助理費！基隆立委參選人張秉鈞、及父母3人遭聲押

中醫襲胸女學生脫口「妳胸部很漂亮」　年紀大獲減刑

史上最大膽女會計！　她A走8000名律師6000萬

全台唯一「毒品儲存所」地點曝光！　內部畫面首度公開

全台最大「律師公會」大內鬥！　6000萬公款被吞

台灣大師被控「襲臀」美女音樂家　逼她過夜還要忍

台中已婚男師被控要求女學生傳裸照　她曝對話：說是私藏版

不只天價交保金！金錢豹老董還繳回犯罪所得1億　中檢曝聲請理由

哈孝遠姑嫂互撕家醜番外篇　退休岳母涉詐保戶96萬判決出爐

用路人注意！端午4天連假　國道埔鹽系統、144縣道封閉　　

快訊／涉詐助理費！基隆立委參選人張秉鈞、及父母3人遭聲押

台南玉井左鎮南化6條小黃公車新路線通車　預約到府接送攏ㄟ通

夏至貴人到！　4生肖財運旺

布林肯：中國間諜氣球事件該畫下句點

南消積極培訓義消幹部展開講習訓練　提升整體救災救護效能

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！　宣布今上午開記者會反擊

黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

瘋電影／變形金剛：萬獸崛起　外星人來平衡膚色法規

中醫襲胸女學生脫口「妳胸部很漂亮」　年紀大獲減刑

韓星騙罹癌募款1年被揭發！　「留遺書輕生身亡」享年33歲

嬰兒躺沙發突翻身險摔下　舅剛好回頭秒衝上前接住

社會熱門新聞

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

砍2人1死1傷「要養7孩子」搏同情

哈孝遠姑嫂互撕家醜番外篇　退休岳母涉詐保戶96萬判決出爐

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

即／抓到了！宜蘭某補習班亂餵藥　2童吞「利他能」

女高校生吞「不明化學物質」倒地

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

金錢豹老董繳回犯罪所得1億元

即／屏東透天厝大火！飼主見愛犬成焦屍痛哭

最美議員遇Me too　無奈爆：性騷是日常

全台最大「律師公會」大內鬥！　6000萬公款被吞

台灣大師被控「襲臀」美女音樂家　逼她過夜還要忍

即／宮廟乩童遭鞭炮炸傷下體！全身30%燒燙傷

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

曾莞婷認：收到宥勝道歉訊息

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

炎亞綸偷拍未成年性愛片犯公訴罪　律師開腔

爸見監視器無法回放請假回家　汪搖尾迎接…20mins後離奇亡

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

炎亞綸劈3男全用同款SOP！私密對話曝光

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面