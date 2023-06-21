史上最大膽女會計！　她A走8000名律師6000萬

▲「監督者聯盟」監事候選人慶啟人指出，侵占公款案凸顯幹部未盡責。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月26日，台北律師公會將進行第30屆理監事通訊投票，預計選出7名監事、21名理事，本刊調查，理監事候選人大致分成2派，一派是「行動者聯盟」，被歸類為當權派；另一派則是「監督者聯盟」，以改革派自居，由於選戰白熱化，雙方不僅透過拜票等「陸戰」交鋒，更各自成立臉書社團「空戰」互槓，激烈程度與總統大選不相上下。

公會內部人士透露，這次改選之所以會引發監督者聯盟群起挑戰當權派的主因，是去年底的一件判決。在公會任職超過25年的女會計李雪琴，利用處理公款、辦活動等機會，每年侵吞600萬至900萬元，這些錢被她拿去繳納保險費和母親的看護費，直到2020年理監事改選後，李的行徑才被發現，追查得知她從2013至2019年間，侵占公款超過6千萬元。

李女自知理虧，坦承犯行，但僅繳回640萬元，公會亡羊補牢，宣布除了對李提出刑事告訴，也聲請假扣押、強制執行，並檢討改善帳務出納、覆核制度。針對此案，台北地方法院審理後依業務侵占罪將李判刑4年。

▲監督者聯盟指控，公會請來調查侵占案的會計師，被法院認定查核不詳實。



有26年檢察官資歷，曾任台北地檢署主任檢察官、高檢署檢察官，偵辦過扁家洗錢案的知名律師慶啟人，這次代表監督者聯盟參選公會監事，她告訴本刊，李女虧空的金額表面上是6千多萬元，但其實不只，公會每年光是會費收入就將近7千萬元，卻被會計長年挪用、盜領，公會幹部到底有沒有真的在監督？是否有根據組織章程查帳？她高度質疑。

▲台北地方法院的判決書點出台北律師公會內控失靈。

慶啟人指出，台北地方法院的判決明確點出：「告訴人本應於各年度檢視查核會計項目，被告係利用告訴人每年未予查對帳目之漏洞而為本案犯行。」可見公會幹部根本沒有根據組織章程第17條進行帳目審查，歷屆經手的理監事都須背負相當的責任。

問題還有李女在偵查、審理的過程之中，公會委任一名曾經擔任第25、26屆監事的律師擔任告訴代理人，慶啟人認為，李是從第26屆幹部任職期間開始犯案，公會不僅沒有利益迴避，反而找了一位理應接受調查的人代表公會訴訟，難免讓人聯想是否企圖輕輕放下，要李一個人扛下所有罪責？

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