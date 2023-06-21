他喊能懂黃子佼！從小看爸爸和女人交疊　「國中開始包養女生」

▲黃子佼直播道歉同時牽拖13名藝人。（圖／翻攝自Facebook／黃子佼）



記者崔子柔／綜合報導

藝人黃子佼性騷黑歷史震驚各界，19日他先是爆一堆演藝圈大咖的黑料，後來又自殘送醫，形象大翻車。一名男網友則說，「其實我能懂黃子佼說的一些事」。

該名網友20日在Dcard發文表示，雖然黃子佼直播說的事像是在東扯西扯、拉人救援，「但是其實他講到的一些內容，真的觸碰到我的人生經驗」，他提到，黃子佼說童年時媽媽帶著他到飯店，在一旁和小王發生關係，與原PO的經歷不謀而合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，他家經濟條件優渥，但爸媽關係不好，有次媽媽受不了回外婆家住，就由爸爸照顧他，而爸爸開車去載了一個年輕女生，「準確來說應該是包養妹，每幾個月就會換一個，但都是去同一個地方，我想應該是他幫那些女人租的公寓吧，關係結束就搬走，然後下一個女生會住進來」。

▲男網友發文稱「能懂黃子佼」。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，他進屋子後就在客廳看卡通，爸爸會和女人去房間上床，「我也不只一次看過他們衣衫不整交疊在一起的樣子」，後來爸媽分居，他因為上學的關係跟著爸爸，「這些事情就變成每天發生，甚至有時候下課我還會直接回那個包養妹住的公寓按門鈴，她會帶我去買東西吃，我爸忙完再來接我，然後我在客廳看電視等他們上床」。

原PO指出，他國中之後，碰到喜歡的女生都會直接灑錢，成功率也很高，高中後大家的物慾提升，「錢真的很好用，甚至我破處都是那時候包養的學姊問我可不可以多給她一點，她可以跟我上床，到大學的時候就跟我爸一樣在外面租房子給女生住了」。

原PO表示，雖然他長大後沒有很喜歡爸爸，因為知道爸爸對家裡做的事情不對，但自己卻成為跟爸爸一樣的人，「從國中到現在至少換過30個這樣的對象了吧」，他最後強調，不是要為自己或黃子佼做的事情護航，「我只是想說童年的事情影響人的一生很多，我完全能理解」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「你跟包養的女生是你情我願，但性騷擾就不是你情我願，是犯罪，還是有差別」、「能理解你說的童年陰影，但是知道還不願意改變是誰的問題」、「小時候不能選擇，但長大了人生是自己選擇的」、「價值觀要扭轉真的不容易」、「完全很懂原生家庭帶來的影響」。