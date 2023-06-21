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咖啡只要10元！4大超商「端午連假優惠」搶先看　霜淇淋買1送1爽吃

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出「CITY PRIMA大杯精品美式買1送1」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵買2送1」等多重優惠 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

期待好久的端午連假終於來了，一早當然要先喝咖啡開啟美好的一天！以下整理4大超商推出的「端午連假優惠」，不僅有大杯精品美式買1送1、西西里氣泡美式買1送1，還有大杯美式／拿鐵「加10元多1杯」，愛吃霜淇淋的人也有福了，活動期間也有買1送1。

●7-11

7-11門市即日起至6月25日推出「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買2送1」、「CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買2送1」、「CITY PRIMA大杯精品美式買1送1」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵買2送1」、「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡任選買2送1」(價低折者)。

OPEN POINT APP行動隨時取即日起至6月27日則有「端午放粽一夏」優惠，CITY CAFE大杯美式咖啡買5送2特價225元、CITY CAFE大杯拿鐵買5送2特價275元、CITY CAFE蜂蜜美式買5送2特價350元、CITY PEARL珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買5送2特價300元、CITY TEA現萃茶優格好多青茶買5送2特價300元、CITY PRIMA橙香陽光冰磚精品美式」／檸靜時光冰磚精品美式買5送2特價600元。

●全家

全家6月22日起至6月25日於全門市祭出「6大品項買1送1」優惠，優惠品項包括「Let’s Café西西里氣泡美式」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（不限冰熱）」、「Fami Collection天然水（610ml）」、「葡萄王康普茶雙纖飲、「桂冠芝麻鐵觀音雪糕」及「桂冠花生金萱雪糕」等通通可享買1送1；期間門市還有「Fami!c霜淇淋任選買1送1」，只要使用全盈+pay支付即可享優惠。

▲▼全家最新「蘇打霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家「Fami!c霜淇淋任選買1送1」，只要使用全盈+pay支付即可享優惠。（圖／記者蕭筠攝）

期間加碼於APP隨買跨店取推「指定咖啡飲品組合下殺65折」好康，有「Let’s Café特濃美式53杯」、「特濃拿鐵45杯」、「大杯單品美式29杯」、「大杯單品拿鐵26杯」可任選，每人各限購2組，兌換期限至2024年12月25日；私品茶則有888元優惠組合，包括「65元系列21杯」或「55元系列25杯」，每人各限購2組，兌換期限至2024年12月25日。

●萊爾富

萊爾富即日起至6月25日推出「端午情意粽」優惠，包含「Hi Café大杯美式／大杯拿鐵同品項加10元多1件」、「純喫茶（鮮柚綠茶/檸檬綠茶/檸檬紅茶）650ml享2件40元」、「啵樂樂乳酸飲料（牛奶/草莓）235ml享2件79元」、「麒麟霸Bar啤酒330ml 12入8折優惠價309元」、「愛之味甜辣醬單件特價35元」。

另外，連假出遊充飢解饞少不了的巧克力、麵包及茶葉蛋，萊爾富同步推出6.4折起優惠，像是「瑞士三角牛奶巧克力第2件11元」、「職人烘焙-草莓甜心麵包第2件5折」、單顆售價13元的茶葉蛋「3顆特價30元」。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲端午連假萊爾富咖啡下殺「加10元多1杯」。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart自6月22日起至6月25日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送1」優惠，加碼至6月28前還有「西西里咖啡單杯8折」好康。

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