哈孝遠姑嫂互撕家醜番外篇　退休岳母涉詐保戶96萬判決出爐

▲哈孝遠和空姐老婆瑄瑄接談話通告講姑嫂衝突話題，惹怒姊姊哈平遠重提瑄瑄父母涉詐欺保戶往事。（圖／翻攝自Instagram／liufanshiuan）

記者黃哲民／台北報導

男籃球員出身、現任T1聯盟台灣啤酒英熊總經理哈孝遠，日前因空姐老婆瑄瑄上談話節目暢談姑嫂失和家醜，惹怒姊姊哈平遠重提他岳母宋秀雲涉詐欺保戶被起訴、還有黑道上門討債等往事，哈孝遠曾透過經紀人表示岳母才是受害人，但經新北地院審理，今依詐欺取財、業務侵占共5罪，合併判處宋女2年徒刑、併科罰金30萬元，可上訴。

判決指出，本案源於宋秀雲擔任新光人壽公司保險業務員期間，因本身資金調度需求，涉利用客戶對她的信任，謊稱「保單快到期、可轉買其他報酬率更好的保單」、代為換購新保單須繳清保費等名義，2014年9月間涉詐騙王姓老婦匯款17萬餘元、次月再騙王婦女兒匯款6萬餘元，2016年3月間，宋女又侵占王婦女兒交付的保費28萬餘元。

此外，宋秀雲以相同手法，於2014年2月、2015年3月，涉侵占另1位嚴姓女保戶所繳保費與餘款共44萬餘元。宋秀雲到案始終不認罪，法官審理認為她造成3位被害人損失共96萬餘元、遲未賠償達成和解，犯行影響新光人壽信譽，今將她所犯詐欺取財、業務侵占5罪各判刑4月到6月，合併應執行2年徒刑，得易科罰金73萬元，併科罰金30萬元。

宋秀雲的劉姓丈夫被控本案涉與宋女共犯詐欺，法官審理認為劉男只是掛名保單業務員，無從證明劉男參與宋女犯行，今判劉男無罪，全案還可上訴。

▲哈孝遠的岳母宋秀雲曾上談話節目。（圖／翻攝自YouTube／年代MUCH台 聽媽媽的話）

現年42歲的哈孝遠2012年卸下球衣轉任球評，後續跨足電視劇、電影演出，2021年獲聘擔任職籃T1聯盟台灣啤酒英熊總經理至今，2018年與空姐老婆瑄瑄（劉凡瑄）登記結婚、育有1子，夫妻倆常一起上談話節目客串通告藝人，出賣夫妻房事、家人私事當噱頭。

今年（2023年）4月，瑄瑄在討論姑嫂衝突話題的談話節目中，聲稱老公的姊姊、大姑哈平遠曾向她們夫妻提議「不然把孩子過戶給我」，她聽了傻眼，形容大姑「根本是窒息的愛」。

夫妻倆原以為講故事做節目效果，哈平遠得知後大怒，批瑄瑄對哈媽媽沒禮貌，更重提親家母宋秀雲涉詐騙保戶被起訴、還有黑道上門討債的往事，姑嫂公開撕破臉，哈平遠受訪強調不願自己跟媽媽被抹黑成惡大姑與惡婆婆，「從此繼續秉持我媽媽從小教我的正確態度不卑不亢的生活」。

哈平遠揭鍋家醜後，自稱受害人的網友在新聞留言「我也是受害者～居然還反告我誣告~」，本案受害人王婦的孫女也向媒體爆料，聲稱阿嬤跟宋秀雲認識多年，宋女常來家裡串門子，沒想到阿嬤跟媽媽都被看起來溫柔好心的宋女騙錢，部分款項還匯到瑄瑄戶頭，她曾聯繫瑄瑄處理碰壁，被瑄瑄封鎖臉書與IG。瑄瑄本案並未被起訴。