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詐團「數位式移動電信機房」藏出租套房　勾結電信業辦2千個門號

▲桃園檢警今年3月間查獲以謝姓男子為首的詐騙集團，涉嫌在出租套房架設數位式移動機房，圖為警方查獲現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園檢警今年3月間查獲以謝姓男子為首的詐騙集團，涉嫌在出租套房架設數位式移動機房，圖為警方查獲現場。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警去年10月至今年3月間查獲以謝姓男子為首之詐騙集團，與不肖電信業者勾結，在出租套房中裝設「數位式移動設備」（即 Digital Mobile Trunk）簡稱DMT設備，其中邱姓電信業者以「隨時要、隨時給」方式，收到詐騙集團通知後，委由快遞業者交付電信門號卡，檢警在現場搜出上千張SIM卡，查獲謝姓男子等8人。檢方今天提起公訴，其中7人檢方已向桃園地院聲押獲准。

▲桃園檢警今年查獲以謝姓男子為首的詐騙集團，警方出示搜索狀搜捕謝姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警今年查獲以謝姓男子為首的詐騙集團，警方出示搜索狀搜捕謝姓男子到案。

檢警調查，桃園地檢署檢察官賴穎穎日前指揮刑事局偵六大隊、桃園市警局刑警大隊、中壢警分局，自去年10月至今年3月間，查獲36歲謝姓男子、36歲何姓男子、37歲蔡姓男子、54歲陳姓男子、32歲劉姓男子、32歲冉姓男子、31歲曾姓男子與34歲莊姓女子等8人到案，其中除蔡姓男子外，其餘7人均在押中。

▲桃園檢警今年3月間查獲以謝姓男子為首的詐騙集團，涉嫌在出租套房架設數位式移動機房，圖為俗稱「貓池」（Modempool）詐騙設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警今年3月間查獲以謝姓男子為首的詐騙集團，涉嫌在出租套房架設數位式移動機房，圖為俗稱「貓池」（Modempool）詐騙設施。

檢警查出，謝姓男子等8人共組詐騙集團，並在出租特套房設置移動式電信機房，謝男等人在出租套房中設置「數位式移動設備」（即 DigitalMobile Trunk），俗稱（DMT）設備，即具備移動式機房之功能，當作國外門號之跳板，用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，並得將國外詐騙門號偽裝為國內撥打行動門號，隱匿台灣代碥886之功能，檢警持搜索票攻堅後，現場查出3台DMT、「貓池」(即Modempool)詐騙設備9台與電信門號卡逾千張等證物。

檢警發現，謝男等人犯案手法係承租套房架設DMT設備，再由境外詐騙機房成員透過DMT設備發話向不特定民眾詐騙，謝男人並不定時轉換DMT設備放置地點以規避查緝，謝男等人另外架設「貓池」電信設備，透過該設備自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶之認證碼，藉此供詐騙集團申辦大量電支帳戶進行洗錢詐欺犯行。

▲桃園檢警今年3月間查獲以謝姓男子為首的詐騙集團，在出租套房架設數位式移動機房，現場起出上千張門號卡等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警今年3月間查獲以謝姓男子為首的詐騙集團，在出租套房架設數位式移動機房，現場起出上千張門號卡等證物。

此外，再以相同模式收受遊戲帳號、蝦皮帳號之認證碼，建立假帳號進行網購詐欺獲利，檢察官複訊後將謝男等6人向法院聲請羈押獲准，並於今天偵查終結，對8人陸續提起公訴，並建請法院求處重刑。

檢警還發現，警方專案小組破獲上謝男架設之詐騙機房後，深入追查機房內查扣之上千張電信門號卡來源，發現詐團與第二類電信業者，由負責人邱姓男子勾結，由詐團成員設立空殼公司，以法人名義陸續向邱姓男子其下電信公司申辦門號，邱男以「隨時要、隨時給」方式，收到詐騙集團通知後，立即委由快遞業者交付電信門號卡，經清查後發現，某詐騙集團以單一法人名義向該電信公司申辦門號數量竟多達2,372個，大部分均供作實施詐騙與代收驗證碼使用，檢警查獲邱男到案，檢察官訊問後認其確有羈押之必要，經向法院聲請羈押禁見邱男獲准。

桃檢強調，檢方偵辦二類電信公司疑涉詐欺案，發現涉案公司未落實KYC審核竟大量發送企業卡、人頭門號予詐欺集團成員，使詐騙集團藉此逃避查緝、遂行詐欺、洗錢等犯行，大量耗費檢警偵辦能量。桃檢以此個案，提供國家通訊傳播委員會（NCC）就電信業者核照KYC審核等行政管制措施進行個案具體參考，以避免大量被害人受害，建請NCC謹慎把關、後端司法積極查緝之雙贏局面。

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