小S女兒IG「遭陸網湧入」洗版罵毒婦的女兒！她心疼：小孩是無辜的

▲小S。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



記者施怡妏／綜合報導

黃子佼拍片爆料「大小S吸毒嗑藥」，甚至被具俊曄抱進浴室裡強迫吸毒等，，引發喧然大波，不過上述指控皆被大小S否認，且強調保留法律追訴權，消息一出，許多大陸網友到小S二女兒的IG留言，大罵她是「毒婦的女兒」。有網友看不下去跳出來喊，「明明是大人的錯，卻要去攻擊未成年的孩子？」

有網友在Dcard發文，大小S被黃子佼爆料吸毒，因為很喜歡小S的女兒，得知消息後，跑去點開二女兒的IG，發現第一篇貼文的湧入許多網友謾罵。

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二女兒最新一篇IG貼文是6月9日，有340則留言，除了有繁體字的留言，還有簡體字的留言，「一家子吸毒鬼」、「你們一家全身上下就只有嘴最硬」、「聽說妳媽和妳姨媽有吸毒」、「不要去客廳抽屜偷吃你媽的毒耶」。

原PO看到這些留言很難過，「看完真的覺得心情五味雜陳，她到底做錯了什麼？明明是大人的錯，卻要去攻擊未成年的孩子？真的很希望她不要去在意那些惡意的留言，好好做自己」。

▲大小S否認吸毒。（圖／翻攝自小S臉書）



貼文曝光，網友心疼表示，「這些人不惜翻牆也要來罵⋯是不是人生很無聊」、「那些人很適合演霸凌戲裡的配角耶」、「支持提告」、「罵小孩真的不能理解」、「所以有人擔心宥勝兒女會不會被霸凌，就是這樣」、「之前汪小菲槓上大S那時，也一堆人去她那說她不是她爸的女兒，是媽媽偷情生的」、「真的很多不理智的人」。

對於被爆出吸毒嗑藥，大小S同步發聲捍衛自身清白，昨（19）日聲明提及「熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。」