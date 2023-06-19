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無辜檳榔妹遭「左輪塞口中」性侵！惡狼逼吸毒還搶走近萬元

▲▼ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲檳榔妹被楊男逼迫吸毒、還遭到性侵，攤內8,500元現金也被洗劫一空。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者柯振中／綜合報導

屏東縣一名楊姓男子去年藉著討債的名義，騎車到某間檳榔攤，拿出預藏的左輪空氣槍，用脅迫的方式逼賣檳榔的女子吸毒，接著又性侵得逞，完事還搶走店裡8,500元現金，一審被重判18年。楊男對此感到不服、提起上訴，高雄高分院審理後則裁定續押可抗告。

根據判決書內容，楊男已故的好友宜男曾與受害檳榔妹交往，後來透過宜男結識了檳榔妹，但自從2016年間入獄後，2人就沒再聯繫。直到2022年間，楊男偶然間發現檳榔妹的工作地點，接著就時常因為缺錢花用，跑來向檳榔妹討要不存在的債務、還透過通訊軟體索討金錢。

楊男明知與檳榔妹沒有借貸關係，2022年4月間仍以「討債」的名義前往檳榔攤，先是躲進位在攤位後方的廁所，取出安非他命開始吸食，接著又找藉口將檳榔妹騙進來，再拿預藏的左輪空氣槍出來，逼迫吸食安非他命得逞。

楊男持槍抵住檳榔妹的頭部、嘴巴、胸口等部位，說出「你不要以為我不敢對妳怎樣」、「妳以為我在開玩笑嗎，我真的有子彈」等脅迫話語，動手性侵得逞。楊男犯案後折返回檳榔攤內，搶走店內8,500元的週轉金，隨後騎車揚長而去，檳榔妹也嚇得向店長、妹妹哭訴，最後在2人的陪同下前往警局報案。

由於楊男一連串的罪刑令人髮指，屏東地院依照強盜強制性交罪、以脅迫方法使人施用第二級毒品罪等，分別判14年、10年有期徒刑，合併執行8年。楊男不服判決，向高等法院提起上訴。高雄高分院審理後，以楊男涉犯以上罪嫌、涉案情節重大且有逃亡之虞為由，裁定續押，仍可抗告。

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