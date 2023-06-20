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社會 社會焦點 保障人權

高中孝子騎車載母看病遭電纜割喉　離婚爸收錢和解害慘母子

記者高堂堯／南投報導

游姓男子今年2月間騎機車載母親出門，行經南投縣道139線時，一條路邊電線桿的接地線突然橫空墜下，游男閃避不及、硬生生被「割喉」並摔車，頸部傷口長達14公分、差點傷及氣管送命，母親也受輕傷；事發原因為劉姓男子操作挖土機時不慎勾到電纜線導致墜落傷人，但雙方迄今因賠償金認知落差大而未達成和解，台電也堅稱無責任，游男母子表示不排除向劉男提告求償。

▲游姓年輕男子騎機車慘遭天降電纜割喉，被消防隊送往醫院急救。（圖／當事人提供）

▲游姓年輕男子騎機車慘遭天降電纜割喉，被消防隊送往醫院急救。（圖／當事人提供）

18歲的游男家住鹿谷鄉，他表示今年2月27日因媽媽身體不適，早上8時左右騎機車取道139線、送母親前往南投市看醫生；從行車紀錄器畫面看來，機車接近一處過彎時，眼前瞬間出現一條線纜，鏡頭隨即一陣天旋地轉，車身失去平衡、母子倆連人帶車重摔至路面，最後只剩機車引擎空轉的噪音，還隱約傳出游母的哭喊聲。

▲▼游姓年輕男子騎機車慘遭天降電纜割喉摔車。（圖／當事人提供）

▲▼18歲游姓男子騎機車慘遭天降電纜割喉摔車。（圖／當事人提供）

▲游姓年輕男子騎機車慘遭天降電纜割喉。（圖／當事人提供）

▲游姓年輕男子騎機車慘遭天降電纜割喉。（圖／當事人提供）

游男指出，當時頸部被電纜線割出既深且長的傷口，現場各處包括安全帽在內都血跡斑斑，隨後被送往竹山秀傳醫院急診室，醫師發現他有下巴至頸部等顏面部撕裂傷、與氣管只差幾毫米，腿部也有擦挫傷，緊急送開刀房縫合；再送加護病房觀察時，游男表示頭暈、耳鳴、右耳聽不到、左眼也看不清楚，由院方跨科會診後研判可能是因正面撞擊導致鼻竇受損造成，住院至3月6日轉到台中市的醫院治療。

警方調查，闖禍的劉姓男子當時正受雇駕駛挖土機，在路邊整地時怪手不慎勾勾落路邊電線桿的接地線；劉男向媒體表示，在事發後就去探望過游男，致贈紅包和營養品，也已與游男的父親簽定和解書、願賠償60萬元，沒想到游母事後竟不認帳、索求更多賠償金，他已經70幾歲、第一筆40萬元還是借來賠的，實在無力償付更多金額。

但游男駁斥道，自小父母已離婚，他的監護權屬於母親，而事發當時他還未滿18歲、還在念高中，劉男在案發後只來看過他1、2次，還私自跑去找父親談和解、未知會母親；爾後在調解會召開時，他們基於頸部、耳朵2次手術，以及回診、復健和年紀尚輕卻將被傷勢長期影響，提出至少100萬賠償金，但劉男除宣稱自己沒錢賠償，還指游男未成年無照駕駛「也要負點責任」，調解委員則當面告知該份和解書非監護人簽名於法無效，事後再打電話就完全找不到人，令母子倆無奈又氣結。

▲▼游姓年輕男子目前仍有耳鳴頭暈、右耳聽力不佳等後遺症。（圖／當事人提供）

▲▼游姓年輕男子目前仍有耳鳴頭暈、右耳聽力不佳等後遺症。（圖／當事人提供）

▲游姓年輕男子騎機車慘遭天降電纜割喉。（圖／當事人提供）

游男透露，父母離婚後他就與母親同住，母子相依為命感情甚篤，母親靠打零工撫養他長大、供他上學，受傷這段時間也是母親一路照顧，他也早早決定不再升學，立志簽約當志願役軍人或出社會工作、賺錢分擔家計，讓媽媽不用再為生活操勞；如今出意外受傷，不但計畫完全被打亂，目前除頸部傷口仍有明顯縫合痕跡，嘔吐、頭暈耳鳴的後遺症也持續纏身，右耳聽力也不見得能完全恢復，他強調自己無照駕駛已被開罰單，但與車禍賠償是兩碼事，若劉男再不出面負責，將提告討回公道。

台電南投區營業處副處長趙明清則表示，該條墜落的纜線為台電的中性線，線路為鋁製，並無外皮包覆，主要做為接地線使用，平時並未通電，若線路有故障會將電流導入地下；趙明清強調，如果是台電的疏失一定會負責，但這起意外是挖土機劉姓司機作業時不慎勾斷纜線掉落導致，劉男直到意外發生後第一時間均未通報台電，台電在未接獲通報即不知情狀況下，無法派員前往處理斷線且受有損失，挖土機駕駛自應負責。

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