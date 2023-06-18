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社會 社會焦點 保障人權

PO整桌啤酒罐！他單手騎車「派出所前錄影」嗆：老子酒駕　GG了

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣九如鄉18日凌晨發生一起酒駕事件！一名王姓男子與友人飲酒作樂後，未戴安全帽騎車至九如派出所前方拍攝影片，嗆聲「我酒駕」，事後更加上整桌空啤酒罐的畫面上傳網路。警方獲報後循線找到該男，並通知其到案說明，依法逕行舉發。

▲屏東男酒後未戴安全帽，騎車到派出所前拍影片嗆聲，下場慘了。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東男酒後未戴安全帽，騎車到派出所前拍影片嗆聲，下場慘了。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

31歲王姓男子18日凌晨先是在個人IG限時動態上，PO出整桌空啤酒鋁罐的畫面，接著又上傳他騎著機車未戴安全帽，酒後「刻意經過」九如分駐所的畫面，還嗆聲，「老子酒駕，我酒駕，X，X你媽的」，詢問好友「夠勇嗎，再笑我不敢啊，酒駕啦，怕殺小哈哈哈」等文字。

▲屏東男酒後未戴安全帽，騎車到派出所前拍影片嗆聲，下場慘了。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

對此，里港警分局迅速立案調查，調閱沿線路口監視器，於1小時內掌握特定對象，並通知王男到案說明，並對他進行酒測，酒測值雖未達公共危險標準，但騎車單手拍攝影片且搖晃，全案製作筆錄後將依公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。

警方指出，王男在警察機關前叫囂並PO網，依違反社會秩序維護法第86條移送屏東簡易法庭裁處；機車騎士未戴安全帽、於行駛道路時，以手持方式使用行動電話有礙駕駛安全，依違反道路交通管理處罰條例第31條及第31-1條逕行舉發。

警方表示，機車騎士疑似酒後行經派出所前嗆聲及交通違規行為，警方絕對嚴法究辦，絕不容許民眾挑戰公權力，請鄉親切勿以身試法。警方呼籲，飲酒後切勿駕駛交通工具，共同維護行車安全。

▲屏東男酒後未戴安全帽，騎車到派出所前拍影片嗆聲，下場慘了。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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