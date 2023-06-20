男友想組地下樂團！她傻眼酸「以為能當五月天嗎」　被罵爆

▲男友是樂團主唱。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「一開始看他在台上那樣耀眼，我也曾深深被他吸引！」一名女網友發文表示，她在校慶認識了熱音社男友，雖然當時覺得對方很耀眼，但她覺得音樂只能當興趣，還是要考量現實層面。眼看快要升上大四，男友仍堅持當主唱、想組地下樂團，讓女網友很傻眼，「他真以為他們能跟五月天一樣嗎？」貼文一出，引發討論。

女網友在「匿名公社」上，以「玩音樂真的會沒出息的」為標題發文，提到她跟男友在大二時交往，對方是熱音社的主唱，「我跟他認識也是在校慶晚會熱音社的表演」。起初她看男友在台上非常耀眼，所以被吸引，甚至一度想當熱音社的經理，「但我比較理性，（覺得）玩音樂只能當『興趣』」。

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原PO認為，玩音樂沒有前途也吃不飽飯，所以她總提醒男友要考量現實層面。兩人過了暑假就要升上大四，雖然熱音社的成員來來去去，但男友始終堅持要當主唱，也常有校內活動，「團員們一個個（熱）血沸騰，居然還妄想計畫要走那種職業的地下樂團！」

▲原PO對男友的想法感到傻眼。（示意圖／取自Pakutaso）

「整個傻眼了，到底哪來的自信啦？」原PO直呼，幾百個樂團裡面才出一個像五月天一樣有名的，「他真以為他們能跟五月天一樣嗎？」都已經快要畢業了，男友還那麼不切實際，讓她決定好好考慮兩人的未來。

貼文曝光後，底下多數網友不挺原PO，「堅持做自己喜歡的事，才是最重要的喔」、「五月天當初也沒想過他們有今天，千萬別去否定一個人的夢想，沒有夢想的人才是可悲的」、「我玩到結婚生小孩還在玩，還可以養家欸，沒有人有資格去批評或踐踏誰的夢想，有夢還可以實踐是一件很偉大的事」、「價值觀不同，分手就好。但你以自己的觀念批評別人廢，我只能說，你的素質也沒好到哪去」、「當初也是因為他玩音樂，你才被吸引的吧～他一直沒變，是你變了」。也有網友質疑，「很明顯這個作文掰得很爛」。