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高雄4醫用苯巴比妥　家長接電話恐慌：到底哪間？衛生局三點回應

▲▼高雄市政府啟動護童專案，今起主動通知近1個月內有使用到苯巴比妥的幼童及家長。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市政府啟動護童專案，主動通知近1個月內有使用到苯巴比妥的幼童及家長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

新北市發生幼兒園使用苯巴比妥引起各界關注，高雄市長陳其邁公布主動稽查違規用藥結果，抓到有4名醫生有不當用藥情形，然而沒有公布醫師跟診所名稱，也在網路引發家長恐慌猜測，甚至還有診所遭到點名誤認。對此，高雄市衛生局表示，接受不當處方的對象都有掌握，昨天、今天也都有通知對象到指定專診進行醫療評估，家長無須恐慌。

▲護理人員提出用藥紀錄，指出診所去年、今年分別開出35顆、4顆苯巴比妥。（圖／記者吳世龍翻攝）

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▲遭點名診所出面喊冤，護理人員提出用藥紀錄，指出診所去年、今年分別開出35顆、4顆苯巴比妥。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據苯巴比妥用藥臨床指引及兒科專家審議，包括感冒與其他急性呼吸道感染，不應使用苯巴比妥，市府主動稽查到有4名醫師不當使用。高雄市政府啟動護童專案，經四大醫學中心專家會議釐清後，衛生局於19日起主動電話通知患者百餘人，今專診安排醫療評估共71人。

▲高雄市一名腸絞痛名醫被勒令停業 。（圖／記者吳世龍攝）

▲針對4名醫生有不當用藥情形，高雄市衛生局16日裁定停業1到6個月並科以罰鍰。（圖／記者吳世龍攝）

不過，衛生局沒公布遭罰醫師及診所名單，引發家長恐慌，不少人在地方社團猜測是哪家，有診所醫師就受到波及被點名，只好出來發文自清。

有家長在高雄FB地方社團發文指出，接到衛生局的電話告訴她，她的小朋友使用3次苯巴比妥，但她無法得知是哪一款藥物，也不告知是哪間診所，她自己打去這3個月看診過的診所，卻都有人接聽，懷疑可能有貓膩，是否代表遭罰診所沒有真的都停業？

高雄市議員邱于軒對此怒批，衛生局不願意告知家長是使用哪些藥物和診所，他們只能被動配合，當然小朋友到底會不會受影響，他們也很擔憂。而被裁罰的醫生也出來不平，自己被惡意中傷，甚至後續被停業診所病患的權益該怎麼維護，還有診所被流言掃到說「停業」，真的是亂亂亂。

邱于軒點名高雄市政府衛生局，不是裁罰後甩鍋醫師，後續對家長的協助、醫生的用藥安全教育、孩童健康風險完善處理才最重要。

針對不公布醫生、診所名稱的部分，衛生局副局長潘炤穎表示，第一，不當處方醫師屬於個人行為，跟診所執業地點不相關；第二，在具體清查以藥追人過程中，每一筆處方以及病例都有明確掌握，包含接受不當處方的對象，衛生局昨天、今天都分別通知對象到指定專診進行醫療評估，因此無須恐慌；第三，根據法規規定，不管是罰鍰或停業處分都有依法執行。

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁指示主動追查不當用藥情形，抓到4醫生違規。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今天表示，高雄處理這件事，是用專業嚴謹的態度做處理，這是要解決人民的問題，讓民眾安心確保用藥安全，其他政治選舉都不做考量。

陳其邁說，一開始就找了4家醫學中心小兒醫學部的部長還有小兒神經專科醫師，以及藥學專家共同討論，出發點只有一個，就是要怎麼確保小朋友的安全，因此也訂出需要接受後續醫療評估的3標準。

他最後也強調，一般來講，癲癇病人用苯巴比妥的劑量比較高，假如是用在不該使用的地方，專家都有檢查過劑量比較低，也有做過風險說明，因此，若是短期、急性的服用苯巴比妥，家長不用過度恐慌，而長期的部分就是要陸續追蹤。

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