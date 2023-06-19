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用苯巴比妥治感冒！高雄4醫違反常規用藥…百位未成年病患吞下肚

▲▼高雄市政府啟動護童專案，今起主動通知近1個月內有使用到苯巴比妥的幼童及家長。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市政府啟動護童專案，今起主動通知近1個月內有使用到苯巴比妥的幼童及家長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

新北市發生幼兒園使用苯巴比妥引起各界關注，高雄市長陳其邁今（19）日召開記者會，公布主動稽查違規用藥初步結果，抓到有4名醫生有不當用藥情形，16日裁定停業1到6個月並科以11萬至33萬不等罰鍰。衛生局經專家會議檢視4違規醫師處方，近一個月內，有100多位18歲以下患者因此受影響。

根據苯巴比妥用藥臨床指引及兒科專家審議，包括感冒與其他急性呼吸道感染，不應使用苯巴比妥，市府主動稽查到有4名醫師不當使用。衛生局晚間公布最新清查結果，由專家會議檢視違規醫師處方，近一個月內有百餘位患者受影響。

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高雄市政府啟動護童專案，衛生局今日起主動通知患者分別至高醫、高雄榮總、高雄長庚、義大(大昌)四家醫院進行專診免費醫療評估，預計明天可全數通知完畢，同時市府也開設(07)7230250專線，供市民朋友諮詢服務。

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁指示主動追查不當用藥情形，抓到4醫生違規。（圖／記者賴文萱攝）

另外，由高醫、高長、高榮與義大四大醫學中心組成的專家會議決議：近一個月內在四間診所使用該藥，或近半年內在四間診所使用該藥三次以上的未滿18歲孩童，以及服藥後行為改變、嗜睡、頭昏等症狀，違反常規用藥接受醫療評估追蹤。

高醫小兒醫學部部長徐仲豪主任、高雄長庚兒科部主任田祐霖等兒科專家說明，相對於仿單建議抗癲癇治療每公斤體重3-5mg而言，經審閱不當處方苯巴比妥劑量約為每公斤體重約0.25 mg左右，可能造成的風險極低；正常人體代謝半衰期約為3-5天前提評估下，約一個月即可完全代謝，通常不會留下後遺症。

高市府呼籲，民眾如果有相關疑慮，請留意家中孩童，若服藥後行為改變、嗜睡、頭昏等症狀，請暫停用藥，並攜帶藥品及藥單至醫院小兒科或小兒神經科就醫；或可撥打衛生局專線(07)7230250由專人負責說明，必要時安排專診免費醫療評估。

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