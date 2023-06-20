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苯巴比妥吞下肚！高雄緊急通知百餘未成年患者　71人今專診評估

▲▼高雄市政府啟動護童專案，今起主動通知近1個月內有使用到苯巴比妥的幼童及家長。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市政府啟動護童專案，主動通知近1個月內有使用到苯巴比妥的幼童及家長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

新北市發生幼兒園使用苯巴比妥引起各界關注，高雄市長陳其邁公布主動稽查違規用藥結果，抓到有4名醫生有不當用藥情形，經檢視，近一個月內有100多位18歲以下患者受影響。高市衛生局昨起緊急致電通知，有71人安排今日專診評估。

▲護理人員提出用藥紀錄，指出診所去年、今年分別開出35顆、4顆苯巴比妥。（圖／記者吳世龍翻攝）

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▲護理人員提出用藥紀錄，指出診所去年、今年分別開出35顆、4顆苯巴比妥。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據苯巴比妥用藥臨床指引及兒科專家審議，包括感冒與其他急性呼吸道感染，不應使用苯巴比妥，市府主動稽查到有4名醫師不當使用。高雄市政府啟動護童專案，經四大醫學中心專家會議釐清後，衛生局已於19日起主動電話通知患者百餘人，今專診安排醫療評估共71人。

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁指示主動追查不當用藥情形，抓到4醫生違規。（圖／記者賴文萱攝）

另外，由高醫、高長、高榮與義大四大醫學中心組成的專家會議決議：近一個月內在四間診所使用該藥，或近半年內在四間診所使用該藥三次以上的未滿18歲孩童，以及服藥後行為改變、嗜睡、頭昏等症狀，違反常規用藥需接受醫療評估追蹤。

高醫小兒醫學部部長徐仲豪主任、高雄長庚兒科部主任田祐霖等兒科專家說明，相對於仿單建議抗癲癇治療每公斤體重3-5mg而言，經審閱不當處方苯巴比妥劑量約為每公斤體重約0.25 mg左右，可能造成的風險極低；正常人體代謝半衰期約為3-5天前提評估下，約一個月即可完全代謝，通常不會留下後遺症。

高市府呼籲，民眾如果有相關疑慮，請留意家中孩童，若服藥後行為改變、嗜睡、頭昏等症狀，請暫停用藥，並攜帶藥品及藥單至醫院小兒科或小兒神經科就醫；或可撥打衛生局專線(07)7230250由專人負責說明，必要時安排專診免費醫療評估。

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