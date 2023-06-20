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腸絞痛名醫用苯巴比妥遭停業　正妹議員曝帶女兒看診真實經驗

▲▼高雄市議員白喬茵 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄4名醫生被發現不當使用苯巴比妥（Phenobarbital），其中，治療腸絞痛相當有名的苑秉純診所遭勒令停業一個月。高雄市議員白喬茵自爆，這位名醫有很多媽媽信徒，自己也曾帶著小孩去求診，但還來不及開口敘述症狀，名醫就斷言小孩腸絞痛、斜頸，想追問還被嗆不要插嘴，因此看完診後藥都不敢給女兒吃。

白喬茵PO文指出，這波巴比妥風暴燒到高雄，其中一間被查出用藥不當的診所就在她的選區楠梓，這位專治腸絞痛的名醫擁有很多媽媽信徒，連她也曾經帶著小孩去求診。

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白喬茵接著說，大女兒兩個月大時，皮膚過敏、不喝奶、哭鬧嚴重，因此循著朋友的指引找到這位醫生，走進診間，抱著小孩坐定位後正準備詳述症狀，還來不及開口，醫生馬上搶得發話權告訴她，這小孩腸絞痛、斜頸。

當時她心想這什麼神醫，連問都不用問就可以查出毛病，然而，想進一步追問她的疑慮時，醫生馬上說「我還沒說完你不要插嘴，這就像別人在演奏一首美妙的交響樂，你隨意打斷很沒禮貌。」

▲苑秉純強調，他治療孩童腸絞痛是依名醫建議開立「待克明」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▼苑秉純強調，他治療孩童腸絞痛是依名醫建議開立「待克明」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲苑秉純指出他是根據兒科名醫黃富源推薦用藥 ，開立「待克明」治療孩童腸絞痛。（圖／記者吳世龍翻攝）

後來拿了藥回家，對於要不要吃藥問題，白喬茵開始和先生陷入沒有解答的討論。不敢吃是因為看診時沒有機會經過充分溝通所以沒有信任基礎，應該吃是因為很多人推崇他醫術高明。她老公起初說「算了啦，不要煩惱了，吃一包看看好了」，不過她則認為「那第一包過後，評估要不要吃第二包的標準是甚麼」？

「印象中，最後結果是連藥袋都沒打開。」白喬茵表示，那是2017年的事，後來聽說這位醫生幾乎對所有孩童的病兆描述都一樣，不外乎是腸絞痛，但這六年來，有多少孩子魚貫進入這間診所，吃著可能不該吃的藥？

白喬茵直言，這些年來，媽媽群組踴躍討論著此位毀譽參半的醫生、網路早已燒過一次又一次，相信市府衛生局都知情！也有不少媽媽早就打過N遍的1999，試圖拿處方籤向官方機構要一個專業說法，但高雄市府為什麼拖到新北市爆發用藥疑慮才願意回過頭正式展開調查？

白喬茵說，「我們還是得肯定陳其邁願意調查，但如果用藥不當沒有演變成今日的政治事件，你還查嗎？」既然高雄市都查了，那中央不擴大跟著查嗎？不管是著眼於孩子的健康還是你們盤算過的政治紅利，都一起查下去吧！

她強調，相信大家都會尊重醫師用藥，如果只有單一用藥爭議，要構成違法的要件非常困難，得要幾十件、上百件，並邀集相關專家學者成立專審會，才能成立不符合醫療常規使用的條件。

巴比妥用在該用的地方，還是有它存在的必要，但如果有醫生透過這種藥物來讓孩子嗜睡、安眠、甚至造成孩子永久性的損傷，那自己可以拆掉診所的招牌了。

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